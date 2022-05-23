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Роскомнадзор составил протоколы о «фейках» на The New Times и Альбац

Два протокола об административном правонарушении были составлены на главного редактора, еще два — на издание. Претензии ведомства связаны с удаленными три месяца назад публикациями
Евгения Альбац
Евгения Альбац (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Роскомнадзор составил на главного редактора The New Times Евгению Альбац и само издание протоколы из-за удаленных три месяца назад публикаций. Об этом рассказала РБК сама журналистка.

По ее словам, речь идет о четырех протоколах об административном правонарушении.

«Два — против The New Times, два — против меня лично как главного редактора. Связано с заметкой, которая была опубликована 24 февраля», — сообщила она.

Альбац рассказала, что тогда редакция получила уведомление от Роскомнадзора с требованием удалить некоторые материалы, что и было сделано. «Когда адвоката пригласили в Роскомнадзор на составление протокола, сотрудник Роскомнадзора открыть наши материалы не смог. Когда от нас потребовали предоставить источники, мы предоставили. И поскольку это источники из МВД, адвокат резонно заметил, что ссылаться можно только на официальные государственные источники. МВД Украины — это государственный источник. Однако Роскомнадзор заявил, что источником может являться только Министерство обороны России», — пояснила журналистка.

Главред The New Times добавила, что решение ведомства будет обжаловано.

В уведомлении Роскомнадзора для СМИ, опубликованном 24 февраля, говорится, что «они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников».

В пресс-службе Роскомнадзора уточнили РБК, что протоколы на учредителя The New Times и главреда были составлены за «распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации» — это ч. 9 ст. 13.15 «Злоупотребление свободой массовой информации» КоАП России; максимальное наказание по этой части: для граждан штраф до 100 тыс. руб., для должностных лиц — до 200 тыс. руб., для юридических лиц — до 500 тыс. руб.

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«На указанном ресурсе размещались публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине», — пояснили в ведомстве.

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Фото:Eric Risberg / AP

С начала российской военной операции на Украине Роскомнадзор дважды ограничил доступ к сайту The New Times — 25 февраля и 16 марта, следует из данных сервиса проверки ограничений.

Основанием для блокировки послужила ст. 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Речь идет об ограничении доступа к информации «с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений» и т.д.

24 февраля Роскомнадзор обязал СМИ при освещении военной операции на Украине использовать только данные из официальных российских источников, поскольку именно они «распространяют достоверную и актуальную информацию». Позднее президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о российских военных.

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Елена Чернышова, Евгения Стогова Евгения Стогова
The New Times Евгения Альбац Роскомнадзор протоколы
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