Черногория начала замораживать недвижимость попавших под санкции россиян

Власти заморозили недвижимость двух граждан России — в Жабляке и Будве, один из них обжаловал это решение. Ранее Черногория присоединилась ко всем санкциям ЕС

Власти Черногории начали замораживать недвижимость, принадлежащую россиянам, в рамках исполнения санкционного режима, сообщил МИД страны, передает Balkan Insight.

Об этом также написал ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный кабмином Черногории.

Как сообщили Balkan Insight в МИДе, была заморожена недвижимость двух граждан России — в Жабляке и Будве. Один из россиян подал жалобу в Административный суд.

В конце февраля Черногория, не являющаяся членом ЕС, присоединилась ко всем санкциям Евросоюза против России, включая индивидуальные и экономические ограничения. Власти пообещали проводить свою политику в отношении конфликта на Украине на 100% в соответствии с политикой ЕС.

Подгорица также присоединялась и к более поздним санкционным пакетам против России.

В начале июня три страны — Черногория, Северная Македония и Болгария — отказались дать разрешение на пролет самолета, следующего в Сербию, на борту которого находился глава МИД России Сергей Лавров. Визит министра в запланированные даты в итоге не состоялся.

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В Черногории называли закрытие воздушного пространства для российского самолета неизбежным. Министр иностранных дел республики Ранко Кривокапич пояснял, что страна выполняла взятые на себя обязательства в рамках введения санкций. Он также выразил удивление бурной реакцией на произошедшее и заявил, что Лавров мог добраться до Белграда на поезде.

Глава российского МИДа называл произошедшее «немыслимым», а действия трех стран — возмутительными. Представитель президента Дмитрий Песков заявил, что три страны проявили враждебность, но подчеркнул, что их действия не могут помешать контактам России с другими странами.