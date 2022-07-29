Путин назначил чиновницу из Минфина заместителем главы МЧС

Антропова ранее была заместителем главы департамента Минфина, который, в том числе, готовил проект бюджета по направлениям «Национальная оборона» и «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Валентины Антроповой заместителем главы МЧС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Антропова ранее работала в Минфине.

«Назначить Антропову Валентину Викторовну заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

В конце июня источники РБК сообщали, что кандидатура заместителя главы департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа Минфина Валентины Антроповой рассматривается на должность заместителя министра МЧС. Предполагалось, что на новой должности она будет отвечать за финансово-экономический блок.

Департамент Минфина, где работала Антропова, отвечает за формирование параметров проекта федерального бюджета по разделам «Национальная оборона», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» и другим, а также подготовкой законодательных актов, регулирующих социальные гарантии военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в части осуществления бюджетных инвестиций в строительство и приобретение жилых помещений.

Должность замглавы МЧС, на которую назначили Антропову, ранее занимал Андрей Гурович. Путин подписал указ о его увольнении в конце мая. По данным источников РБК, отставке предшествовала проверка силовых структур. В июле Гуровича задержали и арестовали по делу о превышении должностных полномочий при строительстве мобильного госпиталя в Иваново за 2,5 млрд руб.