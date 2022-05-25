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Путин уволил замминистра Гуровича в день назначения нового главы МЧС

Андрей Гурович курировал финансово-экономический департамент, департамент имущественных отношений и управление стратегического планирования и организационной работы
Андрей Гурович
Андрей Гурович (Фото: МЧС России)

В среду, 25 мая, в день расширенной коллегии МЧС России и назначения нового главы министерства Александра Куренкова президент Владимир Путин подписал указ об увольнении заместителя министра Андрея Гуровича.

Источник РБК в МЧС сообщил, что в курируемом Гуровичем блоке ведомства прошла проверка силовых структур. «Проверку проводили сотрудники ФСБ и она, в первую очередь, связана с его работой», — отметил собеседник.

В компетенции Андрея Гуровича входило управление финансово-экономическим департаментом, департаментом имущественных отношений и управлением стратегического планирования и организационной работы.

Андрей Гурович был назначен на должность заместителя министра в июне 2018 года. До этого он работал на различных должностях в Федеральной миграционной службе, в Федеральном казначействе. Накануне прихода в МЧС Гурович руководил управлением Федерального казначейства по Москве. За время службы в министерстве был награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетной грамотой президента Российской Федерации.

Ранее РБК сообщал, что Андрей Гурович был инициатором расформирования ключевого подразделения МЧС отряда «Центроспас».

Сегодня же президент Владимир Путин назначил генерал-майора Александра Куренкова министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

 

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
МЧС заместитель министра увольнение Владимир Путин Александр Куренков ФСБ отставки
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