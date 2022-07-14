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«Коммерсантъ» узнал детали дела против экс-замглавы МЧС Гуровича

«Коммерсантъ»: арестованный экс-замглавы МЧС сам инициировал проверку по своему делу
Одним из доказательств виновности Гуровича следствие назвало его доклад тогдашнему главе МЧС Зиничеву о готовности полевого госпиталя принять пациентов с COVID. Защита считает возбуждение дела необоснованным
Андрей Гурович
Андрей Гурович (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Арестованный по делу о превышении полномочий бывший замглавы МЧС Андрей Гурович сам инициировал проверку по своему делу, сообщив в прокуратуру о серьезных недочетах в строительстве мобильного госпиталя, со ссылкой на источники сообщил «Коммерсантъ».

По информации издания, из постановления о возбуждении дела следует, что в апреле 2020 года губернатор Мурманской области Андрей Чибис попросил правительство развернуть в регионе полевой госпиталь для пациентов с COVID-19. По поручению президента Владимира Путина правительство и МЧС должны были построить госпиталь, на который было выделено 969 млн руб., в селе Белокаменка Кольского района Мурманской области. Куратором проекта назначили Гуровича, а администратором — областное правительство. В мае—июне 2020 года ООО «Генподрядчик-Трансстрой», чьи действия, как считает следствие, должен был контролировать замглавы МЧС, построило госпиталь в 30 км от прежнего места, у поселка Мурмаши.

По версии следствия, Гурович знал, что объект строился без заключения госконтракта и принятой заказчиком документации, но предоставил занимавшему тогда пост главы МЧС Евгению Зиничеву заведомо недостоверные сведения о готовности госпиталя принять пациентов. Следствие считает, что он сделал это, «желая приукрасить» реальное положение дел и зная, что министру предстояло 9–10 июня докладывать о выполнении поручения правительству и президенту.

При этом объект нельзя было использовать для оказания медпомощи, поскольку были не подписаны акты приема работ и не получено заключение регионального управления Роспотребнадзора.

Зиничев доложил о готовности объекта, а его заместитель в августе организовал оплату выполненных работ. Между тем акт их приемки был подписан лишь в ноябре 2020 года и уже не Гуровичем.

Бывшего замглавы МЧС Гуровича арестовали по делу о превышении полномочий
Политика
Андрей Гурович

Однако вскоре, 30 ноября, правительство Мурманской области прекратило эксплуатацию госпиталя. Оно пришло к выводу, что объект не соответствует климатическим условиям региона и проектным характеристикам. Уже в декабре «Генподрядчик-Трансстрой» разобрал постройку стоимостью 323,6 млн руб., что и стало суммой ущерба по делу. Оборудование, закупленное на остальные деньги, распределили по другим больницам. Ни одного пациента госпиталь так и не принял.

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13 июля Гуровича задержали и затем арестовали на два месяца по делу о превышении должностных полномочий. Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность, с причинением тяжких последствий). По этой статье может грозить до десяти лет лишения свободы.

По словам источника «Коммерсанта», защита бывшего замминистра решила обжаловать и арест, и само постановление о возбуждении уголовного дела, которые считает незаконными и необоснованными.

Как полагают адвокаты, следствие, возбуждая дело, не располагало всей полнотой информации о действиях Гуровича, которые могут образовать состав преступления. Согласно этой информации, замминистра физически не мог контролировать двухнедельное строительство объекта, а также не имел для этого всех нужных знаний и полномочий. Незадолго до доклада министру он вместе с главой области посетил объект и, убедившись, что тот стоит, сообщил об этом Зиничеву. Но впоследствии, разбираясь в документах, связанных со строительством, сам нашел серьезные недочеты, о чем и сообщил в прокуратуру, инициируя ее проверку.

Представители фигуранта также считают, что отвечать за то, что госпиталь впоследствии не принимал пациентов и не работал, Гурович не должен, поскольку такие обязанности «на него не возлагались», как и «контроль за сроками оформления госконтракта, заключенного между управлением капитального строительства Мурманской области и ООО «Генподрядчик-Трансстрой». Таким образом, считает защита, причинно-следственной связи между сообщением Гуровича, что госпиталь готов к использованию, и указанными в постановлении общественно опасными последствиями нет.

«Информации о совершении обвиняемым каких-либо действий, явно выходящих за пределы его полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, в деле просто нет», — отметил представитель фигуранта.

Гуровича назначили замглавы МЧС в июне 2018 года. Он курировал финансово-экономический департамент, департамент имущественных отношений и управление стратегического планирования и организационной работы.

25 мая Путин подписал указ об отставке замминистра. Источник РБК сообщил, что сотрудники ФСБ провели проверку силовых структур в курируемом им блоке.

До прихода в министерство Гурович работал на разных должностях в Федеральной миграционной службе и Федеральном казначействе.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Андрей Гурович МЧС превышение полномочий мобильный госпиталь
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