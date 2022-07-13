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Бывшего замглавы МЧС Гуровича арестовали по делу о превышении полномочий
Басманный суд Москвы арестовал бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича по делу о превышении должностных полномочий. Как сообщили РБК в пресс-службе инстанции, он пробудет под стражей до 11 сентября.
Сторона защиты просила отправить его под домашний арест, суд отказал в удовлетворении ходатайства.
Гуревича задержали ранее 13 июля. Его подозревают в превышении полномочий при строительстве мобильного госпиталя в Иваново, сообщал источник РБК.
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