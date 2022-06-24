Чиновник Минфина стал кандидатом в замы нового главы МЧС

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 55,99 (+0,16) Инвестиции, 23 июн, 16:10
Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 53,36 (+0,08) Инвестиции, 23 июн, 16:10
Генпрокурор Краснов заявил об отказе 9 стран выдать России обвиняемых Политика, 15:43
Как сэкономить на налогах с помощью интеллектуальной собственности Pro, 15:39
Директор Эрмитажа сравнил войну с «самоутверждением нации» Политика, 15:38
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 15:37
Чемпион «Ролан Гаррос» допустил срыв турнира ITF W60 в Латвии без россиян Спорт, 15:36
Sitronics Group подписала меморандум о сотрудничестве с мэрией города Ош Пресс-релиз, 15:36
На Магнитогорском меткомбинате сообщили о проблемах из-за санкций Бизнес, 15:35
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:35
«Тинькофф» ввел комиссию за хранение валюты на брокерском счете Инвестиции, 15:29
Чиновник Минфина стал кандидатом в замы нового главы МЧС Политика, 15:27
Little Big выпустила антивоенный клип и уехала из страны Общество, 15:27
Новый сезон Российской премьер-лиги начнется матчем «Химки» — «Зенит» Спорт, 15:26
Ипотека под 0,1%: что не так с субсидиями от застройщиков Недвижимость, 15:21
Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Pro, 15:18

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  
0 

Чиновник Минфина стал кандидатом в замы нового главы МЧС

Замруководителя департамента бюджетной политики в сфере военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа Минфина может стать замминистра МЧС по экономическому блоку. Ее кандидатура рассматривается в администрации президента.

Зам по экономике

Кандидатура заместителя руководителя департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа Министерства финансов Валентины Антроповой рассматривается на должность заместителя министра МЧС, отвечающего за финансово-экономический блок. Об этом РБК рассказал источник в МЧС, информацию подтвердил другой источник, близкий к министерству.

Вакансия замминистра чрезвычайного ведомства по экономике предполагает координацию работы финансово-экономического департамента, департамента имущественных отношений, управления стратегического планирования и организационной работы.

Департамент Минфина, где сейчас работает Антропова, считается самым закрытым в министерстве. На сайте ведомства говорится, что это подразделение отвечает за формирование параметров проекта федерального бюджета по разделам «Национальная оборона», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» и другим разделам функциональной классификации бюджетов Российской Федерации, за участие в разработке инвестиционной политики, законодательных актов, регулирующих социальные гарантий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в части осуществления бюджетных инвестиций в строительство и приобретение жилых помещений. Департамент также занимается мониторингом бюджетного сектора в части исполнения расходных обязательств в области нацобороны.

В декларации о доходах за прошлый год Антропова указала доход в размере 21,1 млн. руб. В документе отмечено, что такая сумма связана с единовременной субсидией на приобретение жилого помещения, с кредитом и накоплением за предыдущие годы. В собственности у Антроповой есть квартира площадью 122,3 кв м и дача — 127 кв.м.

В 2016 году Антроповой был присвоен чин действительного государственного советника 3 класса.

Вакансии в МЧС

Читайте на РБК Pro
Pro
Как сэкономить на налогах с помощью интеллектуальной собственности
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Готовьтесь работать вдвое больше. Причина — в персональных данных
Инструкции
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Фото: Unsplash На глубину: какие навыки фридайвера пригодятся в обычной жизни
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Хватит захламлять склад: выстраиваем систему закупок за шесть шагов
Инструкции
Pro
Фото: Jack Taylor / Getty Images Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии
Статьи

До недавнего времени за финансово-экономический блок в МЧС отвечал Андрей Гурович. Ранее РБК сообщал, что 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об его увольнении. По информации источников РБК, этой отставке предшествовала проверка силовых структур.

В этот же день президент подписал указ о назначении нового министра МЧС Александра Куренкова. Это бывший сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО), который в разные годы работал в структурах ФСБ и ФСО, а затем стал адъютантом президента. «Путин хорошо лично знает Куренкова. И выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции», — объяснял выбор кандидатуры пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В настоящее время в министерстве, помимо должности куратора финансового блока, есть три вакансии заместителя министра — по цифровому развитию, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (спасательные формирования) и зам по кадрам. «На каждую позицию рассматривается по несколько кандидатов», — сообщил источник в МЧС.

Ранее источник РБК сообщал, что в качестве основного кандидата на должность заместителя министра, отвечающего за деятельность спасательных формирований, рассматривается замглавы управления Росгвардии по Чечне Даниил Мартынов.

Сейчас ситуация изменилась, и бывший помощник Рамзана Кадырова, принимавший участие в спецоперации на Украине, останется в министерстве в статусе советника министра, а впоследствии будет рассмотрен на позицию одного из замов, уточнил собеседник. По его словам, глава МЧС Александр Куренков представляет Мартынова как доверенное лицо и погружает его в дела ведомства. «Он присутствует на селекторах, оперативных совещаниях и прочих мероприятиях», — добавил собеседник.

Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
МЧС кадровые назначения Минфин

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Бывший помощник Кадырова стал кандидатом в заместители главы МЧС
Политика
Новый глава МЧС Куренков вошел в состав Совета безопасности
Политика
Путин уволил замминистра Гуровича в день назначения нового главы МЧС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter