Чиновник Минфина стал кандидатом в замы нового главы МЧС

Замруководителя департамента бюджетной политики в сфере военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа Минфина может стать замминистра МЧС по экономическому блоку. Ее кандидатура рассматривается в администрации президента.

Зам по экономике

Кандидатура заместителя руководителя департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа Министерства финансов Валентины Антроповой рассматривается на должность заместителя министра МЧС, отвечающего за финансово-экономический блок. Об этом РБК рассказал источник в МЧС, информацию подтвердил другой источник, близкий к министерству.

Вакансия замминистра чрезвычайного ведомства по экономике предполагает координацию работы финансово-экономического департамента, департамента имущественных отношений, управления стратегического планирования и организационной работы.

Департамент Минфина, где сейчас работает Антропова, считается самым закрытым в министерстве. На сайте ведомства говорится, что это подразделение отвечает за формирование параметров проекта федерального бюджета по разделам «Национальная оборона», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» и другим разделам функциональной классификации бюджетов Российской Федерации, за участие в разработке инвестиционной политики, законодательных актов, регулирующих социальные гарантий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в части осуществления бюджетных инвестиций в строительство и приобретение жилых помещений. Департамент также занимается мониторингом бюджетного сектора в части исполнения расходных обязательств в области нацобороны.

В декларации о доходах за прошлый год Антропова указала доход в размере 21,1 млн. руб. В документе отмечено, что такая сумма связана с единовременной субсидией на приобретение жилого помещения, с кредитом и накоплением за предыдущие годы. В собственности у Антроповой есть квартира площадью 122,3 кв м и дача — 127 кв.м.

В 2016 году Антроповой был присвоен чин действительного государственного советника 3 класса.

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До недавнего времени за финансово-экономический блок в МЧС отвечал Андрей Гурович. Ранее РБК сообщал, что 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об его увольнении. По информации источников РБК, этой отставке предшествовала проверка силовых структур.

В этот же день президент подписал указ о назначении нового министра МЧС Александра Куренкова. Это бывший сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО), который в разные годы работал в структурах ФСБ и ФСО, а затем стал адъютантом президента. «Путин хорошо лично знает Куренкова. И выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции», — объяснял выбор кандидатуры пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В настоящее время в министерстве, помимо должности куратора финансового блока, есть три вакансии заместителя министра — по цифровому развитию, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (спасательные формирования) и зам по кадрам. «На каждую позицию рассматривается по несколько кандидатов», — сообщил источник в МЧС.

Ранее источник РБК сообщал, что в качестве основного кандидата на должность заместителя министра, отвечающего за деятельность спасательных формирований, рассматривается замглавы управления Росгвардии по Чечне Даниил Мартынов.

Сейчас ситуация изменилась, и бывший помощник Рамзана Кадырова, принимавший участие в спецоперации на Украине, останется в министерстве в статусе советника министра, а впоследствии будет рассмотрен на позицию одного из замов, уточнил собеседник. По его словам, глава МЧС Александр Куренков представляет Мартынова как доверенное лицо и погружает его в дела ведомства. «Он присутствует на селекторах, оперативных совещаниях и прочих мероприятиях», — добавил собеседник.