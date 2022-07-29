Лавров счел оскорбительными слова Макрона о связях России и Африки

Лавров считает, что слова Макрона, который выразил обеспокоенность по поводу активности России в Африке, оскорбительны для стран континента. Он заявил, что ждал от Парижа «более этичных высказываний»

Эмманюэль Макрон (Фото: Christophe Ena / AP)

Глава МИД Сергей Лавров осудил слова президента Франции Эмманюэля Макрона о расширении связей России и стран Африки, по его мнению, «от французов можно было бы ожидать более этичных высказываний».

«Он заявил, если я правильно помню, примерно следующее — что его беспокоит военная и дипломатическая активность России в Африке и что он не назвал бы это даже сотрудничеством, а поддержкой абсолютно провальных, нелегитимных режимов и хунт», — сказал Лавров после заседания Совета министров иностранных дел государств — членов ШОС (цитата по ТАСС).

По мнению министра, если слова Макрона стали реакцией на визит Лаврова в Египет, Конго, Уганду и Эфиопию, который состоялся 23–27 июля, «это было довольно оскорбительно для африканских государств, которые продолжают, несмотря ни на что, последовательно развивать отношения с Российской Федерацией».

На этой неделе французский президент также совершил турне по странам Африки: 25 июля он прибыл в Камерун, после чего отправился в Бенин, а затем в Гвинею-Бисау. На пресс-конференции с президентом Камеруна Полем Бийя Макрон заявил о «гибридном присутствии» России в Африке «за счет развития пропаганды, за счет вмешательства вагнеровцев» (в прошлом году власти 11 стран ЕС заявили, что в Мали на фоне сокращения там военного присутствия Франции развернуты наемники частной военной компании Вагнера; в Бамако это не подтвердили, хотя Лавров ранее говорил, что малийские власти обратились к одной из российских ЧВК за помощью в борьбе с терроризмом).

Макрон заявил, что Москва использует «информацию, энергетику и продовольствие» в качестве оружия, и назвал «небылицами» сообщения о том, что европейские санкции против России станут причиной мирового продовольственного кризиса, в том числе в Африке.

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Российский президент Владимир Путин утверждает, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия началась еще до военной операции на Украине, а обвинения в сторону Москвы — это попытка переложить ответственность «с больной головы на здоровую». Лавров, в свою очередь, отвергает обвинения в том, что Россия «экспортирует голод».

Визит в Африку готовит и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он намерен посетить до пяти стран, но не уточнил, каких именно.