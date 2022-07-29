Кулеба анонсировал визит в страны Африки вслед за Лавровым

Дмитрий Кулеба сообщил, что посетит до пяти стран Африки в рамках усилий Украины по активизации отношений с континентом. На этой неделе из африканского турне вернулся Сергей Лавров

Дмитрий Кулеба (Фото: Kay Nietfeld / DPA / ТАСС)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил в эфире телемарафона, что готовится к первому визиту в Африку, он намерен посетить до пяти стран.

«Это будут исключительно страны Субсахарской, не арабские государства Северной Африки. Мы отправимся в Центральную Африку», — сказал Кулеба (цитата по «Укринформ»). Глава МИДа пока не стал уточнять, в какие именно страны приедет, отметив, что «как только начала просачиваться информация об активизации отношений [Украины] с Африканским континентом, в частности о подготовке <...> турне, как в этот же регион отправился господин [глава МИД России Сергей] Лавров».

Как отметил Кулеба, хотя внешняя политика Украины в основном сосредоточена на европейской и евроатлантической проблематике, интересы Киева находятся во всем мире, страна «всерьез взялась» за африканское направление. «Президент проводит телефонные разговоры с африканскими лидерами. Мы оживляем межпарламентскую дипломатию», — заявил он (цитата по УНИАН).

Министр напомнил, что в начале июля президент Владимир Зеленский ввел должность специального представителя по вопросам Ближнего Востока и Африки. Ее занял Максим Субха, бывший посол Украины в Алжире и в Мавритании.

Зеленский в июне выступил в формате видеоконференции перед руководством Африканского союза. Тогда он заявил, что Африка стала «заложником» из-за последствий боевых действий на территории Украины, перебоев с поставками продовольствия и выросших цен, и пригласил лидеров африканских государств в Киев. Российские власти настаивают, что проблемы на мировом рынке продовольствия начались еще до военной операции, а обвинения в сторону Москвы — это попытка переложить ответственность «с больной головы на здоровую».

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Два дня назад из турне по Африке вернулся глава МИД России Сергей Лавров, с 23 по 27 июля он посетил Египет, Конго, Уганду и Эфиопию, встретился с руководством этих стран, а также представителями Лиги арабских государств и Африканского союза. В преддверии визита он написал статью, в которой назвал беспочвенными обвинения в том, что Россия «экспортирует голод», и заявил, что лидеры африканских стран не одобряют «неприкрытые попытки США и их европейских сателлитов диктовать всем свою волю, навязывать международному сообществу однополярную модель мироустройства».