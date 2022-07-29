Кулеба анонсировал визит в страны Африки вслед за Лавровым

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 61,22 (+0,21) Инвестиции, 28 июл, 15:54
Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 60,2 (-0,02) Инвестиции, 28 июл, 15:54
Renault оценила чистый убыток от ухода из России в €2,3 млрд Бизнес, 10:05
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 10:02
Почему восстановление туриндустрии обернулось транспортным коллапсом Pro, 10:01
Эксперты выявили неэффективность соцконтракта для части бедных Экономика, 10:00
Биткоин обновил ценовой максимум с середины июня Крипто, 09:58
ФСБ сообщила о задержании «украинских диверсантов» в Липецкой области Политика, 09:57
ФИФА оштрафовала Шотландию и Уэльс по итогам матчей с Украиной Спорт, 09:50
Квартальная прибыль Apple упала почти на 12% Технологии и медиа, 09:45
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
NBC узнал о поставленном под вопрос визите Пелоси на Тайвань Политика, 09:43
Кулеба анонсировал визит в страны Африки вслед за Лавровым Политика, 09:40
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 09:39
Спастись от ФНС: как честной компании избежать обвинений в обналичке Pro, 09:32
Брокеры сообщили о росте интереса к статусу квалифицированного инвестора Инвестиции, 09:30
Ozon объявил о запуске своей марки одежды для замены ушедших брендов Life, 09:30
Военная операция на Украине ,  
0 

Кулеба анонсировал визит в страны Африки вслед за Лавровым

Дмитрий Кулеба сообщил, что посетит до пяти стран Африки в рамках усилий Украины по активизации отношений с континентом. На этой неделе из африканского турне вернулся Сергей Лавров
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Kay Nietfeld / DPA / ТАСС)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил в эфире телемарафона, что готовится к первому визиту в Африку, он намерен посетить до пяти стран.

«Это будут исключительно страны Субсахарской, не арабские государства Северной Африки. Мы отправимся в Центральную Африку», — сказал Кулеба (цитата по «Укринформ»). Глава МИДа пока не стал уточнять, в какие именно страны приедет, отметив, что «как только начала просачиваться информация об активизации отношений [Украины] с Африканским континентом, в частности о подготовке <...> турне, как в этот же регион отправился господин [глава МИД России Сергей] Лавров».

Как отметил Кулеба, хотя внешняя политика Украины в основном сосредоточена на европейской и евроатлантической проблематике, интересы Киева находятся во всем мире, страна «всерьез взялась» за африканское направление. «Президент проводит телефонные разговоры с африканскими лидерами. Мы оживляем межпарламентскую дипломатию», — заявил он (цитата по УНИАН).

Кулеба сообщил о просьбах стран Азии и Африки прекратить сопротивление
Политика
Дмитрий Кулеба

Министр напомнил, что в начале июля президент Владимир Зеленский ввел должность специального представителя по вопросам Ближнего Востока и Африки. Ее занял Максим Субха, бывший посол Украины в Алжире и в Мавритании.

Зеленский в июне выступил в формате видеоконференции перед руководством Африканского союза. Тогда он заявил, что Африка стала «заложником» из-за последствий боевых действий на территории Украины, перебоев с поставками продовольствия и выросших цен, и пригласил лидеров африканских государств в Киев. Российские власти настаивают, что проблемы на мировом рынке продовольствия начались еще до военной операции, а обвинения в сторону Москвы — это попытка переложить ответственность «с больной головы на здоровую».

Международное соглашение о вывозе украинского зерна. Что важно знать
Бизнес
Фото:Ефрем Лукацкий / AP

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Укусил клещ: что делать и как предотвратить болезни
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock У меня низкое давление. Это нормально или стоит звонить в скорую?
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен
Статьи
Pro
Фото: Phil Walter / Getty Images Пять упражнений для здоровой спины
Инструкции
Pro
Кислородное преимущество. Простая, научно обоснованная техника дыхания для здоровья и спорта
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Как компании урезают расходы на зарплаты: четыре сценария
Статьи
Pro
Почему восстановление туриндустрии обернулось транспортным коллапсом
Статьи
Pro
Ричард Брэнсон «Никакого мобильного до 14 лет»: Маск, Гейтс и Безос — о воспитании детей
Статьи

Два дня назад из турне по Африке вернулся глава МИД России Сергей Лавров, с 23 по 27 июля он посетил Египет, Конго, Уганду и Эфиопию, встретился с руководством этих стран, а также представителями Лиги арабских государств и Африканского союза. В преддверии визита он написал статью, в которой назвал беспочвенными обвинения в том, что Россия «экспортирует голод», и заявил, что лидеры африканских стран не одобряют «неприкрытые попытки США и их европейских сателлитов диктовать всем свою волю, навязывать международному сообществу однополярную модель мироустройства».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Кулеба Украина Африка Сергей Лавров
Материалы по теме
Кулеба озвучил «окончательную переговорную позицию» Украины
Политика
Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом
Политика
МИД ответил на запрос США разговора с Лавровым словами о «реальных делах»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter