Суд в Киеве заменил пожизненное наказание российскому военному на 15 лет

Шишимарин — первый российский военный, которому украинский суд вынес приговор. В мае ему назначили пожизненное заключение, теперь наказание заменили на 15 лет лишения свободы. В Киеве допускали, что могут обменять военного

Вадим Шишимарин (Фото: Даниил Антонюк / AP)

Апелляционный суд в Киеве изменил приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, признанному на Украине виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области, с пожизненного на 15 лет заключения, передает из зала суда «Страна.ua».

Украинский суд назначил Шишимарину наказание в виде пожизненного заключения 23 мая. Это первый приговор, который на Украине вынесли российскому военному.

21-летнего молодого человека признали виновным в нарушении законов и обычаев войны. По версии следствия, молодой человек несколько раз выстрелил из автомата в 62-летнего мирного жителя Александра Шелипова. На видео, которое опубликовала Служба безопасности Украины, военный признался в содеянном, заявив, что действовал по приказу. В суде он извинился за свой поступок и сказал, что искренне раскаивается.

В Кремле отметили, что российские власти не имеют возможностей для защиты интересов Шишимарина на месте, поскольку соответствующие загранучреждения фактически не работают, но будут «рассматривать возможность продолжения попыток по другим каналам». В Минобороны России дело Шишимарина не комментировали.

На Украине допустили, что могут обменять российского военного.