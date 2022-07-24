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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР заявили об обстреле Донецка десятью снарядами

Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 мм по Донецку, заявили в Telegram представители Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Обстрел вели в два этапа, каждый раз по Донецку со стороны села Первомайское выпускали по пять снарядов. Первая серия выстрелов прозвучала около 1:45 по местному времени, вторая — около 2:05. Целью был Киевский район города.

В ДНР сообщили об ударе ВСУ по центру Донецка
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ДНР. Донецк

Чуть более чем за час до этого представители ДНР обвинили украинские вооруженные силы в обстреле Донецка десятью минами калибром 120 мм. Снаряды пускали со стороны города Марьинка по Петровскому району Донецка примерно в 00:45 по местному времени.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников

Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также подконтрольных российским войскам регионов регулярно сообщают об обстрелах своей территории. 14 июля штаб территориальной обороны ДНР сообщил в Telegram, что украинские войска обстреляли Ворошиловский район в центре Донецка с помощью артиллерии. В результате, по его данным, погибли два человека, еще трое получили ранения. О погибших и раненых со ссылкой на очевидцев также сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Он утверждал, что удар пришелся на район автовокзала «Центр».

Теги
обстрел ВСУ Украина Донецк ДНР
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