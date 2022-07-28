Запорожская ВГА сообщила об ударе украинского беспилотника по Энергодару

Беспилотник ударил по поселку, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС, заявили в ВГА. По ее информации, погибших нет

Запорожская АЭС (Фото: AP)

Украинские беспилотник нанес удар по поселку в Энергодаре, где проживают сотрудники Запорожской АЭС, сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Запорожская область частично находится под контролем российских сил.

По словам Рогова, атака была проведена в ночь с 27 на 28 июля по поселку Сосновый Бор.

«В результате совершенного теракта повреждения получил жилой дом по улице Приднестровская», — написал он.

По данным ВГА, погибших нет.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию. Под контролем российских сил, в частности, находится центральная часть Запорожской области, в том числе города Бердянск, Мелитополь, Васильевка и Энергодар. В этой части региона сформирована военно-гражданская администрация. Новые власти заявили о намерении провести референдум о вхождении в состав России. Столица Запорожской области — город Запорожье — остается под контролем украинских сил. Киев считает утраченные территории оккупированными.

В Запорожской ВГА неоднократно сообщали об атаках ВСУ на атомную электростанцию в Энергодаре. 20 июля в ней заявили об ударе трех беспилотников-«камикадзе» со взрывчаткой. Пострадали 11 сотрудников АЭС, состояние четверых оценивалось как тяжелое.

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