В ДНР сообщили об ударе ВСУ по центру Донецка
Украинские силы открыли артиллерийский огонь по Ворошиловскому району в центре Донецка, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.
По его информации, в результате обстрела погибли два человека, еще трое ранены. О погибших и раненых со ссылкой на очевидцев также сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. По его словам, удар пришелся на район автовокзала «Центр».
По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, по Ворошиловскому району было выпущено пять снарядов. «Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:05 — населенный пункт Первомайское — г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в его сообщении.
Как передает корреспондент «РИА Новости», с места уехали несколько скорых. На кадрах, которые опубликовало агентство, видно, что у одной маршрутки выбило окна, на корпусе видны следы от осколков.
Россия с 24 февраля ведет на Украине военную спецоперацию. Одной из ее целей Минобороны называло установление полного контроля над Донбассом.
3 июля, после взятия российскими силами последних остававшихся под контролем украинских военных крупных городов, Северодонецка и Лисичанска, глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном «освобождении» Луганской народной республики. Донецкая народная республика по-прежнему частично под контролем ВСУ.
Украина считает эти территории оккупированными и не раз заявляла о намерении вернуть их. В Кремле признание Киевом ДНР и ЛНР называли среди условий прекращения военной спецоперации и подчеркивали, что этот пункт должен быть прописан в мирном соглашении.