В ДНР сообщили об ударе ВСУ по центру Донецка

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 58,34 (-0,56) Инвестиции, 16:09
Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 58,26 (-0,28) Инвестиции, 16:09
Альфы, гачеры и роблоксеры: как дети объединяются в субкультуры Совместный проект, 16:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:24
Полиция задержала 63 наркоторговцев, легализовавших 2 млрд руб. Общество, 16:23
Кто такие небинарные люди и как к ним обращаться Социальная экономика, 16:17
Как правильно ставить цели и добиваться их: разбираем метод HARD Pro, 16:07
Как бороться с невнимательностью за рулем Партнерский проект, 16:03
Алаев назвал новый порядок выплат призовых по итогам сезона РПЛ Спорт, 15:51
Сейм Латвии запретил поставки газа из России с 2023 года Политика, 15:50
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Сотрудники работают в жарком помещении. Какой штраф грозит компании Pro, 15:50
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:49
Со здания «Гоголь-центра» сняли вывеску. Видео Общество, 15:48
Кремль назвал незавершенной схему транзита через Калининград Политика, 15:47
Парад в честь дня взятия Бастилии в Париже. Видео Политика, 15:42
Устал, не выспался: как добросовестному водителю избежать ДТП Партнерский проект, 15:39
Военная операция на Украине ,  
0 

В ДНР сообщили об ударе ВСУ по центру Донецка

По информации штаба территориальной обороны ДНР, в результате артиллерийского обстрела по центру Донецка погибли два человека, трое ранены
ДНР. Донецк
ДНР. Донецк (Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС)

Украинские силы открыли артиллерийский огонь по Ворошиловскому району в центре Донецка, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

По его информации, в результате обстрела погибли два человека, еще трое ранены. О погибших и раненых со ссылкой на очевидцев также сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. По его словам, удар пришелся на район автовокзала «Центр».

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, по Ворошиловскому району было выпущено пять снарядов. «Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:05 — населенный пункт Первомайское — г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в его сообщении.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Как передает корреспондент «РИА Новости», с места уехали несколько скорых. На кадрах, которые опубликовало агентство, видно, что у одной маршрутки выбило окна, на корпусе видны следы от осколков.

Россия с 24 февраля ведет на Украине военную спецоперацию. Одной из ее целей Минобороны называло установление полного контроля над Донбассом.

3 июля, после взятия российскими силами последних остававшихся под контролем украинских военных крупных городов, Северодонецка и Лисичанска, глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном «освобождении» Луганской народной республики. Донецкая народная республика по-прежнему частично под контролем ВСУ.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Почему программист откажется от работы в вашей компании — шесть причин
Статьи
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции

Украина считает эти территории оккупированными и не раз заявляла о намерении вернуть их. В Кремле признание Киевом ДНР и ЛНР называли среди условий прекращения военной спецоперации и подчеркивали, что этот пункт должен быть прописан в мирном соглашении.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Донецк артиллерийский обстрел Военная операция на Украине
Материалы по теме
В ВГА Херсонской области сообщили о еще одном обстреле Новой Каховки
Политика
Минобороны объяснило удар по центру Винницы
Политика
Власти ДНР заявили об оперативном контроле над Северском
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter