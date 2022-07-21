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«УП» узнала о намерении Зеленского отозвать гражданство у Коломойского

По данным источников издания, украинского гражданства также могут лишить сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича и главы штаба теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана

Президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких политиков и бизнесменов, в том числе олигарха, бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, офисе президента и в партии «Слуга народа».

По данным издания, гражданство также могут отозвать у сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича и главы штаба территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.

Информагентство «Украинские национальные новости» (УНН) пишет, что указы о лишении гражданства Коломойского, Корбана и Рабиновича уже подписаны. Издание ссылается на источники в офисе президента. «Украинская правда» подчеркивает, что не располагает официальным подтверждение того, что указы уже подписаны.

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В марте 2021 года Зеленский заявил, что Украина начала системную борьбу с олигархами и крупным бизнесом. «Коротко я описал бы этот процесс тремя словами: Украина дает сдачи. Сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного — справедливости», — утверждал он.

Президент тогда также поддержал ввод санкций США против Коломойского, которого в Вашингтоне обвиняют в коррупционной деятельности на посту главы Днепропетровской области. Зеленский пояснил, что власти видят «разницу между понятиями «большой бизнес» и «олигархический класс».

В июне того же года Зеленский предложил создать реестр олигархов (таковыми он предложил считать лиц, имеющих значительное влияние на политическую и экономическую жизнь страны, а также контролирующих основные СМИ). Минюст счел Коломойского подходящим под критерии.

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Деятельность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» была приостановлена в марте на время действия военного положения на Украине, объявленного из-за российской операции. Глава ее политсовета Виктор Медведчук сейчас находится под арестом по делу о госизмене. В конце апреля группа депутатов предложила лишить депутатских мандатов Медведчука и Рабиновича.

Геннадий Корбан сейчас возглавляет штаб территориальной обороны Днепропетровской области, в 2014 году он был заместителем Коломойского, когда тот был главой региона.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Владимир Зеленский Игорь Коломойский Вадим Рабинович Геннадий Корбан гражданство Украины Украина
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