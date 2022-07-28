Захарова просила Зеленского не обижаться, что часть Украины назовут Русью
Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который назвал страну единственной наследницей Киевской Руси, не следует обижаться, что часть Украины будут называть Русью, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Telegram.
«Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец», — написала она.
Зеленский ранее заявил в поздравлении ко Дню украинской государственности, что Украина — единственная наследница Киевской Руси, где «началась история христианства в Восточной Европе». Страну с давних времен пытались поработить и уничтожить, сделать этого никому не удалось, сказал он.
Украина — «не колония, не анклав, не протекторат, не губерния, эялет или кронланд, не часть чужих империй, не «земли в составе», не союзная республика, не автономия и не провинция, а свободная, самостоятельная, суверенная, неделимая и независимая страна», которая с 24 февраля доказывает это на поле боя, — добавил глава государства. Он заверил, что Украина «была, есть и будет».
День украинской государственности отмечается в одну дату с Днем крещения Руси. Зеленский учредил новый праздник в августе прошлого года, поэтому в 2022 году его отмечают впервые. 24 июля глава государства отметил, что праздник призван «утверждать связь украинцев, которые живут сейчас, со многими поколениями» народа и нации.
День крещения Киевской Руси — государственный праздник Украины с 2008 года, который также отмечают 28 июля. В этот день православная церковь чтит память князя Владимира, крестившего Русь в 988 году.