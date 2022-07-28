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Захарова просила Зеленского не обижаться, что часть Украины назовут Русью

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который назвал страну единственной наследницей Киевской Руси, не следует обижаться, что часть Украины будут называть Русью, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Telegram.

«Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец», — написала она.

Зеленский назвал Украину единственной наследницей Киевской Руси
Политика
Владимир Зеленский

Зеленский ранее заявил в поздравлении ко Дню украинской государственности, что Украина — единственная наследница Киевской Руси, где «началась история христианства в Восточной Европе». Страну с давних времен пытались поработить и уничтожить, сделать этого никому не удалось, сказал он.

Украина — «не колония, не анклав, не протекторат, не губерния, эялет или кронланд, не часть чужих империй, не «земли в составе», не союзная республика, не автономия и не провинция, а свободная, самостоятельная, суверенная, неделимая и независимая страна», которая с 24 февраля доказывает это на поле боя, — добавил глава государства. Он заверил, что Украина «была, есть и будет».

День украинской государственности отмечается в одну дату с Днем крещения Руси. Зеленский учредил новый праздник в августе прошлого года, поэтому в 2022 году его отмечают впервые. 24 июля глава государства отметил, что праздник призван «утверждать связь украинцев, которые живут сейчас, со многими поколениями» народа и нации.

День крещения Киевской Руси — государственный праздник Украины с 2008 года, который также отмечают 28 июля. В этот день православная церковь чтит память князя Владимира, крестившего Русь в 988 году.

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