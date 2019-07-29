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Microsoft $153 (+8,52%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
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Выборы на Украине ,  
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В «Слуге народа» назвали имя спикера новоизбранной Рады
Спикером Рады нового созыва, вероятнее всего, будет лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. В партии уверены, что за него в зале будет минимум «250 рук»
Дмитрий Разумков (Фото: Zuma / ТАСС)

Спикером Верховной рады IX созыва будет лидер партии действующего президента «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Об этом украинскому изданию Obozrevatel заявил будущий народный депутат от «Слуги народа» Давид Арахамия.

«Я точно думаю, что будет Дмитрий Разумков. Он самый достойный кандидат. Правда, сейчас он боится сглазить, но в зале будет минимум 250 рук «за», — сказал Арахамия.

Имя Разумкова уже называлось в качестве кандидата на пост спикера Рады нового созыва. Незадолго до выборов источники РБК, близкие к избирательному штабу партии, называли его приоритетным кандидатом на пост председателя Рады нового созыва. «Он [Разумков] заслужил этот пост. Вся организационная работа с самого начала [президентской кампании] была на нем», — говорил один из собеседников РБК.

Досрочные парламентские выборы на Украине состоялись 21 июля. Партия «Слуга народа» одержала победу, набрав 43,16% голосов избирателей. Это больше голосов, чем все другие прошедшие в парламент партии вместе взятые. В итоге партия Зеленского единолично сформирует правительство.

Всего в Раде IX созыва будет пять партий. Помимо правящей партии, это «Оппозиционная платформа — за жизнь», лидерами которой являются кум российского президента Виктор Медведчук и экс-вице-премьер Юрий Бойко (13,05% голосов), партия бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,18%), «Европейская солидарность» экс-президента страны Петра Порошенко (8,10%) и партия «Голос», которым руководит фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (5,82%). Остальные партии, участвовавшие в выборах, не смогли преодолеть 5%-й барьер.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Верховная рада, парламентские выборы
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