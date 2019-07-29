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В Киеве заявили об отстранении Медведчука от переговоров в Минске
Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Бессмертный назвал исключение Медведчука «очень серьезной модификацией», которая дает шанс
Виктор Медведчук (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Роман Бессмертный, которого в начале июля президент Украины назначил представителем страны в в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ), ведущей переговоры по мирному урегулированию ситуации, заявил об отстранении от переговорного процесса одного из лидеров «Оппозиционной партии — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

«Мы его уже модифицировали — там нет Медведчука. Это уже очень серьезная модификация: это означает, что изменен объект и, мне кажется, это шанс», — заявил Бессмертный, отвечая в интервью изданию LB.ua на вопрос о модификации проходящего в Минске переговорного процесса.

Говоря о необходимости ускорения переговорного процесса, бывший вице-премьер в правительстве Юлии Тимошенко (в 2005 году) напомнил, что в Минске заседает еще одна трехсторонняя контактная группа — по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

«Так вот, переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжаются в Минске 28 лет. Вам нравятся такие перспективы?» — сказал Бессмертный.

В 2014 году Медведчук по решению украинских властей был включен в состав гуманитарной подгруппы в составе ТКГ, где занимался вопросами освобождения граждан Украины, попавших в плен на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса или задержанных в России. В 2016 году в интервью «Радио Свобода» сам Медведчук говорил, что его отношения с президентом России (дочь Медведчука — крестница Владимира Путина. — РБК) помогают ему в решении данных задач, «а значит, помогают интересам страны».

В феврале 2018 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко назвал Медведчука «наиболее эффективным переговорщиком» по обмену пленными. Однако уже в декабре того же года Порошенко заявил, что Медведчук фактически является представителем Путина, а не Украины, и с апреля-мая 2018 года не принимает участие в заседаниях ТКГ.

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В апреле 2019 года он потребовал от Службы безопасности Украины подготовить «отчет о целесообразности использования Виктора Медведчука» как представителя Украины, назвав его работу неэффективной.

«Де-факто господин Медведчук представляет Российскую Федерацию и Путина», — заявил тогда Порошенко, отметив, что единственной функцией Медведчука было «освобождение заложников, находящихся как в подвалах оккупированных территорий, так и в тюрьмах России».

В мае 2019 года глава администрации пришедшего на смену Порошенко Владимира Зеленского заявил, что не считает Медведчука возможным помощником в налаживании контактов с Россией.

«Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своей — это их выбор», — заявил Андрей Богдан в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

В июне стало известно, что Медведчуку удалось договориться с ДНР и ЛНР об освобождении четырех граждан Украины. В конце месяца четверо пленных были переданы Медведчуку представителями самопровозглашенных республик в Минске.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, Виктор Медведчук
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