В Киеве заявили об отстранении Медведчука от переговоров в Минске

В Киеве заявили об отстранении Медведчука от переговоров в Минске

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Бессмертный назвал исключение Медведчука «очень серьезной модификацией», которая дает шанс

Виктор Медведчук (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Роман Бессмертный, которого в начале июля президент Украины назначил представителем страны в в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ), ведущей переговоры по мирному урегулированию ситуации, заявил об отстранении от переговорного процесса одного из лидеров «Оппозиционной партии — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

«Мы его уже модифицировали — там нет Медведчука. Это уже очень серьезная модификация: это означает, что изменен объект и, мне кажется, это шанс», — заявил Бессмертный, отвечая в интервью изданию LB.ua на вопрос о модификации проходящего в Минске переговорного процесса.

Говоря о необходимости ускорения переговорного процесса, бывший вице-премьер в правительстве Юлии Тимошенко (в 2005 году) напомнил, что в Минске заседает еще одна трехсторонняя контактная группа — по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

«Так вот, переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжаются в Минске 28 лет. Вам нравятся такие перспективы?» — сказал Бессмертный.

В 2014 году Медведчук по решению украинских властей был включен в состав гуманитарной подгруппы в составе ТКГ, где занимался вопросами освобождения граждан Украины, попавших в плен на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса или задержанных в России. В 2016 году в интервью «Радио Свобода» сам Медведчук говорил, что его отношения с президентом России (дочь Медведчука — крестница Владимира Путина. — РБК) помогают ему в решении данных задач, «а значит, помогают интересам страны».