Глава ЛНР объявил имена передаваемых Киеву пленных

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник приняли решение передать Киеву четырех заключенных, сообщает «РИА Новости» по итогам встречи самопровозглашенных республик с украинским политиком Виктором Медведчуком. По словам Пасечника, такой шаг должен стимулировать Киев на обмен по схеме «всех на всех».

В списке тех, кого передадут Киеву находятся Дмитрий Великий, приговоренный по статье «осуществление террористической деятельности» к 15 годам лишения свободы, Яков Веремейчик, обвиняемый по уголовному делу о геноциде и применении запрещенных средств ведения войны, Эдуард Михеев, осужденный по уголовной статье «государственная измена» на 12 лет, Максим Горяйнов, который приговорен к 15 годам лишения свободы за содействие террористической деятельности.

Пасечник отметил, что передача заключенных Киеву пройдет в пятницу в Минске.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев должен принять ответные меры: «Должны быть освобождены и граждане республик, и это должно произойти в какие-то обозримые сроки», сказал он, передает ТАСС.

Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук поблагодарил лидеров ДНР и ЛНР за этот односторонний шаг, но отметил, что украинские власти не нацелены на проведение полного освобождения всех удерживаемых пленных в результате конфликта в Донбассе. «Позиция Киева не направлена на обмен всех установленных на всех установленных. Зеленский не нацелен на мирное урегулирование ситуации в Донбассе», — сказал украинский политик.