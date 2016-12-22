Порошенко объяснил «эффективность» Медведчука для обмена пленными

Петр Порошенко рассказал, что власти Украины пытались использовать разные каналы коммуникации по обмену пленными. Однако наиболее эффективным президент Украины назвал кума Путина Виктора Медведчука и объяснил свою позицию

Виктор Медведчук (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук оказался наиболее эффективным переговорщиком об обмене пленными. Такое заявление украинского президента прозвучало на пресс-конференции 28 февраля.

Порошенко рассказал, что вопросами обмена пленными занимается так называемая гуманитарная группа. Бывший глава СБУ (Валентин Наливайченко. — РБК) назначил в эту группу Виктора Медведчука. «Я об этом знал и сейчас подчеркиваю, что буду работать с кем угодно, кто сможет вернуть хотя бы одного украинского заложника домой», — сказал Порошенко (цитата по «Украинской правде»).

Украинский президент уточнил, что власти пытались применять «различные каналы коммуникации, начиная от военных и заканчивая церковью». «Я должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук. Знаете почему? Потому что решение об увольнении принимает непосредственно Путин. Ни церковь, ни его эти «проксис» на оккупированных территориях», — сказал он.

Медведчук был главой администрации президента Украины Леонида Кучмы. В 2014 году был назначен спецпредставителем Украины по гуманитарным вопросам в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Дочь Медведчука — крестница Путина, которую он крестил в 2004 году в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.

В августе 2017 года РБК писал о прошедшей в Крыму закрытой встрече Путина и Медведчука. Речь на ней, как рассказывали источники РБК, шла о взаимоотношениях с Украиной, выполнении минских соглашений и обмене пленными. В ноябре минувшего года Медведчук встретился с Путиным в подмосковной Истре во время посещения президентом России Ново-Иерусалимского мужского монастыря. Во время этой встречи он обратился к российскому президенту с просьбой лично вмешаться в проблему обмена пленными. «Я хочу обратиться к вам с просьбой проявить гуманизм и обратиться к главам непризнанных республик Захарченко и Плотницкому провести этот обмен как первый этап обмена всех на всех и освободить указанных лиц», — сказал Медведчук. Путин в ответ пообещал сделать все, что от него зависит,​ и поговорить ​с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Разговор Путина с Захарченко и Плотницким действительно состоялся. Еще чуть позже прошел крупнейший за всю историю событий на востоке Украины обмен пленными.