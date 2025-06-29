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Военная операция на Украине ,  
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Российская армия взяла село на границе с Днепропетровской областью

Минобороны: российские войска взяли под контроль село Новоукраинка в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Группировка «Центр» установила контроль над населенным пунктом Новоукраинка, которое расположено на границе ДНР и Днепропетровской области Украины, сообщило Минобороны
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Новоукраинка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны. Согласно сводке военного ведомства, село заняли подразделения группировки войск «Центр».

Село Новоукраинка расположено на границе ДНР и Днепропетровской области Украины, к северо-западу от населенного пункта Зеленый Кут, о взятии которого Минобороны сообщило 14 июня. Западнее Новоукраинки находится село Ялта, контроль над которым российские военные установили 25 июня.

Подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям украинских бригад в районах населенных пунктов Удачное, Луначарское, Дачное, Новоторецкое, Муравка, Красноармейск, Петровского, Димитров и Разино ДНР. Минобороны также сообщило о продвижении подразделения группировки войск «Восток» в глубину обороны ВСУ — военные атаковали украинские бригады в районе села Березовое Днепропетровской области.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

О начале продвижения российских военных в Днепропетровской области Минобороны отчиталось 8 июня, когда подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что наступление в Днепропетровской области является частью работы по созданию буферной зоны. Однако за разъяснением ситуации в зоне боевых действий он рекомендовал обратиться к Минобороны.

В конце апреля в восточной части Днепропетровской области, к которой приблизилась зона боевых действий, объявили обязательную эвакуацию семей с детьми. В начале июня зону эвакуации расширили, включив в нее еще 14 населенных пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что попытки прорвать оборону в Днепропетровской области безуспешны.

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Теги
Милена Костерева
Минобороны ДНР российские военные ВСУ Военная операция на Украине
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