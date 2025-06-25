Минобороны заявило о занятии Ялты в ДНР
Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Ялта в ДНР, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток».
Село Ялта расположено в Великоновоселовском районе ДНР, примерно в 2 км к северу от села Запорожье, о контроле над которым Минобороны сообщало 21 июня.
Также за минувшие сутки российские военнослужащие нанесли удары по позициям трех бригад и двух полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Камышеваха, Воскресенка, Шевченко в ДНР, Успеновка и Сладкое в Запорожской области. ВСУ потеряли более 190 военных и танк, заключили в Минобороны.
Накануне в ведомстве отчитались о занятии населенного пункта Дылеевка в ДНР. Там находится одноименные поселок и село. Последнее является малой родиной экс-председателя Совета министров СССР (1985 — 1990) Николая Рыжкова, который отвечал за экономическое развитие.
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