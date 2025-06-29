Лавров заявил об окончательной утрате здравого смысла Макроном и Мерцем

Макрон и Мерц пытаются вернуться к тем временам, когда Франция и Германия «хотели завоевать всю Европу, прежде всего Российскую империю и Советский Союз», заявил Лавров, добавив, что «это печально»

Фридрих Мерц и Эмманюэль Макрон (Фото: Michael Kappeler / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц «окончательно утратили здравый смысл» и пытаются вернуться к тем временам, когда Франция и Германия «хотели завоевать всю Европу», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.

«Мы с удивлением слышим и взираем на те заклинания, которые звучат из европейских столиц», — сказал Лавров.

Он упомянул совместную статью Макрона и Мерца и привел тезисы из нее: «Европа должна вооружиться; Россия — главная угроза, она ведет империалистические войны, в 2008 вторглась в Грузию, в 2014-м — в Крым и Донбасс, в 2022-м — на территорию всей Украины; цель Путина подорвать европейскую безопасность».

«Я думаю, что одних этих цитат для человека, который мало-мальски понимает, что происходит в Европе и следит за событиями, достаточно, чтобы понять, что эти деятели утратили окончательно здравый смысл и пытаются откровенно вернуться к тем временам, когда Франция и Германия хотели завоевать всю Европу, прежде всего Российскую империю и Советский Союз», — считает министр.

По его словам, «печально», что эти европейские страны «возвращаются к тем инстинктам».

«Особенно неприемлемыми» глава МИДа назвал недавние заявления немецкого канцлера о необходимости сделать Украину сильной, «не поддаваться на российские ухищрения», в том числе призывы к переговорам, поскольку в противном случае «Европа будет повторять опыт 30-х годов, когда ведущие европейские державы решили умиротворять агрессора в лице гитлеровской Германии».

«Потрясающее сравнение для человека, который претендует на серьезное к нему отношение в качестве канцлера», — сказал Лавров.

По его словам, он «не припомнит», чтобы в европейских странах, куда вторглась нацистская Германия, запрещали немецкий язык и немецкую культуру, «сносили памятники Гете, Шиллеру, Канту».

«Не было такого. Вот что господин Мерц наперепутывал, мне кажется, что это очень серьезная тема, без прояснения которой с Европой дальше разговаривать бессмысленно», — заключил министр.

В мае канцлер Германии в ходе визита в Литву заявлял, что Берлин осознает исходящую от России угрозу и готов вместе с союзниками «защищать территорию НАТО от любой угрозы». Он также говорил, что Германия «слишком долго» отказывалась «слушать предупреждения» стран Прибалтики «об империалистической политике России». «Мы осознали эту ошибку. Пути назад нет», — убежден Мерц.

Макрон заявлял, что Россия «на долгие годы вперед» превратилась в угрозу для Франции и Европы». В то же время он считает, что Европа должна задуматься об условиях будущего диалога с Россией, поскольку не может находиться «в постоянной эскалации», вооружаясь без конца.