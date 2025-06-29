Запад в очередной раз решил пойти на Россию войной и нанести ей стратегическое поражение, но «никогда у Запада это не получалось, не получится и в этот раз», уверен глава МИД

На Западе, «наверное, начинают догадываться», что нанести России стратегическое поражение, используя Украину «в качестве тарана», невозможно, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он сказал на переговорах с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.

«Мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение», — сказал Лавров, выразив уверенность, что

«никогда у Запада это не получалось, не получится и в этот раз» (цитата по ТАСС).

Президент Владимир Путин не раз утверждал, что США и их союзники стремятся нанести России стратегическое поражение. По его мнению, на Западе, рассуждая о такой возможности, совершают «очередную большую ошибку». Стратегическое поражение России на поле боя означает «конец тысячелетней истории российского государства», говорил Путин. «А тогда встает вопрос, а зачем нам бояться, не лучше ли идти до конца?» — подчеркивал он.

В мае заместитель спецпосланника президента США Стива Уиткоффа Морган Ортэгус заявила, что предыдущая администрация Джо Байдена «пыталась играть в игру ведения войны на истощение с Россией», но эта стратегия не сработала.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью Süddeutsche Zeitung в прошлом месяце призвал не ждать «полного поражения в смысле капитуляции ядерной [державы] России». «В этом отношении мы теперь стали немного честнее сами с собой», — считает он.