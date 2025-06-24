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Политика ,  
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Мерц заявил об ошибке, что в Европе не слушали Прибалтику

Фридрих Мерц перед саммитом НАТО пообещал сделать бундесвер самой сильной армией Европы. Он заявил, что в Европе по ошибке не слушали предупреждения Прибалтики о России. Москва неоднократно заявляла, что не угрожает НАТО
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Страны Европы ошибались, что не слушали предупреждения прибалтийских стран об угрозах, которые, по его словам, исходят от России. Об этом он заявил 24 июня, выступая перед бундестагом в преддверии саммита НАТО.

«Слишком долго мы в Германии отказывались слушать предупреждения наших балтийских соседей об империалистической политике России. Мы осознали эту ошибку. Пути назад нет. И поэтому я повторяю здесь еще раз: безопасность Литвы — это безопасность и Германии», — сказал канцлер.

Он также пообещал сделать бундесвер самой сильной армией Европы. «Мы сделаем бундесвер самой сильной обычной армией в Европе, как того справедливо ожидают от нас наши партнеры, учитывая наши размеры, наши возможности и наше географическое положение», — отметил глава правительства. По его словам, грядущий саммит станет «без преувеличений историческим», поскольку союзники примут решение вкладывать значительно больше средств в безопасность в будущем.

Bloomberg написал, что саммит НАТО «пошел наперекосяк»
Политика
Фото:Thilo Schmuelgen / Reuters

При этом, по словам Мерца, это делается не для того, чтобы оказать услугу США и их президенту. «Мы делаем это, исходя из собственных убеждений, потому что Россия, в частности, активно и агрессивно угрожает безопасности и свободе всего евроатлантического региона. И потому мы опасаемся, что Россия продолжит войну за пределами Украины», — добавил глава правительства.

По его словам, в этой ситуации Германия должна взять на себя особую ответственность — в частности, обеспечить защиту союзников на восточном фланге НАТО. В связи с этим в начале апреля власти ФРГ ввели в эксплуатацию первое подразделение 45-й бригады бундесвера в Литве (численностью 150 солдат).

Россия неоднократно указывала, что она не представляет угрозы для Прибалтики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что НАТО хочет изобразить из России монстра и «исчадие ада», чтобы «принять решение об увеличении расходов до 5% ВВП стран — членов альянса».

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Дмитрий Песков

24 июня в Гааге открывается двухдневный саммит НАТО. Там союзникам предстоит согласовать повышение оборонных расходов до 5% от национальных ВВП с нынешних 2%. Этот вопрос неоднократно поднимал президент США Дональд Трамп, отмечая, что Европа должна взять на себя ответственность за безопасность континента. При этом на данный момент только две трети членов НАТО тратят около 2% ВВП на военные нужды. На этом фоне генсек альянса Марк Рютте предложил «хитрый план»: повысить траты стран на общие оборонные нужды до 3,5% ВВП, а еще 1,5% ВВП выделять на развитие инфраструктуры, которая может использоваться в военных целях (мосты, железнодорожные пути и порты).

Накануне саммита Рютте сообщил, что на нем союзники «примут смелые решения по укреплению коллективной обороны, что сделает НАТО более сильным, справедливым и смертоносным альянсом». В связи с этим было также решено увеличить военные мощности блока примерно на 30%, выделив средства на закупку большего количества дальнобойных ракет, беспилотников, а также развитие систем ПВО и артиллерии. При этом Германии отводится отдельная роль — речь идет о привлечении дополнительных 80 тыс. военнослужащих (сейчас в бундесвере служат около 182 тыс. человек).

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Мария Васильева Мария Васильева
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