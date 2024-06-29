Times сообщила об опасениях НАТО из-за тайных операций России на дне моря

У альянса есть «серьезные подозрения», что Россия могла заминировать критически важную подводную инфраструктуру в Северном море, пишет газета

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В НАТО опасаются, что Россия могла заминировать критически важную подводную инфраструктуру в Северном море, пишет газета The Times. По словам чиновников, у них есть «серьезные подозрения» на этот счет, основанные на разведданных компаний, которые эксплуатируют ключевые нефтяные и газовые буровые установки, трубопроводы, электрические разъемы и телекоммуникационные кабели.

По информации издания, с января по май этого года по меньшей мере пять российских траулеров начали «вести себя необычно»: проходя над ключевыми электрическими и телекоммуникационными кабелями, расположенными на морском дне, а также над нефте- и газопроводами в водах Великобритании, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов и Норвегии, они замедляли ход. Газета связывает это с «разведывательными и диверсионными операциями Кремля в европейских водах».

Бельгийские спецслужбы заявляют об отсутствии доказательств минирования кабелей в водах Бельгии или Нидерландов. Однако, по данным спецслужб, были обнаружены доказательства диверсий против Великобритании, указывает The Times. По словам представителя бельгийского подразделения морской безопасности Томаса де Шпигелере, «в начале украинского кризиса» был заминирован британский кабель.

В июне бельгийская газета De Tijd и нидерландское издание Follow the Money опубликовали расследование, в котором говорилось, что Россия могла использовать по меньшей мере 167 невоенных судов для шпионажа за критической инфраструктурой европейских стран в Северном море. По их информации, 749 подозрительных маневров было зафиксировано в радиусе одного километра от трубопроводов в Северном море, еще 72 — рядом с силовыми кабелями, 124 — возле телекоммуникационных кабелей. По информации De Tijd, бельгийские спецслужбы отслеживают около 1500 российских судов вблизи вод Бельгии и Нидерландов.

The Times отмечает, что тайные операции российских спецслужб за рубежом приобрели невиданный со времен разгара холодной войны масштаб.

Осенью прошлого года газопровод Balticconnector, пролегающий по дну Финского залива и соединяющий финский Инкоо с эстонским Палдиски, был перекрыт после резкого падения давления в системе. Повреждения получил также телекоммуникационный кабель, проложенный по дну моря между Финляндией и Эстонией. Занимавший тогда пост президента Финляндии Саули Ниинистё связал повреждения газопровода и кабеля с воздействием извне. О следах внешнего воздействия сообщило также Национальное бюро расследований страны.

В Кремле назвали повреждение газопровода «достаточно тревожной новостью». «Потому что мы знаем, что опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике уже были созданы», — заявили там. Взрывы в сентябре 2022 года вывели из строя обе ветки газопровода «Северный поток».