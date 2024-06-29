Москалькова сообщила о возвращении в Россию еще двух священников УПЦ

Клирик Днепропетровской епархии Лунегов был приговорен к пяти годам по обвинению в «оправдании агрессии против Украины». Второй священник, настоятель Георгиевского храма УПЦ в Ямполе Закроец, был осужден на 15 лет за госизмену

Татьяна Москалькова и священники Украинской православной церкови Московского патриархата Н.Закроец и А.Лунегов (Фото: ombudsmanrf / Telegram)

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию возвращены еще два священника Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Николай Закроец и Александр Лунегов.

Она также напомнила об освобождении осужденного на Украине митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (в миру — Анатолий Елецких).

«Надеюсь, что эти важные гуманитарные процессы будут развиваться. Продолжаем по этому поводу диалог с украинским омбудсменом», — написала Москалькова в телеграм-канале.

В мае 2023 года Лунегов, клирик Днепропетровской епархии УПЦ, был приговорен к пяти годам заключения по обвинению в «оправдании агрессии против Украины», писало издание «Днепр оперативный». Свою вину священнослужитель отрицал, а в суде утверждал, что «когда в Америке Дональд Трамп снова станет президентом», то судей и всех, кто был причастен к его задержанию, расстреляют.

В октябре того же года 15 лет колонии получил настоятель Георгиевского храма УПЦ в Ямполе (Сумская область) Закроец, его обвинили в государственной измене за сотрудничество с ФСБ. Он собирал сведения об обороне региона, а также о местных властях. В марте этого года священник Конотопской и Глуховской епархий рассказывал в интервью телеканалу «1+1», что сотрудничал с российскими спецслужбами «по идейным убеждениям». «Я за российскую идею сижу. Понятно, что хотел бы, чтобы победила Россия, что греха таить», — говорил он, его слова приводит «Суспільне». Старший сын Закройца учится в Московской духовной академии.

На прошлой неделе стало известно, что по просьбе патриарха Московского и всея Руси Кирилла был освобожден митрополит Ионафан, приговоренный на Украине к пяти годам лишения свободы по нескольким статьям, в том числе об «оправдании агрессии против Украины». Поводом для дела стала статья, в которой тот рассуждал «о главенствующей роли Московского патриархата в православном христианстве». На этой неделе глава Русской православной церкви (РПЦ) принял отпущенного на свободу священнослужителя. По словам главы Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, митрополита выпустили при посредничестве папы римского Франциска.