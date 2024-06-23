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Военная операция на Украине ,  
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Папа римский помог освободить митрополита УПЦ на Украине

Союз староверов: папа Франциск помог освободить митрополита Ионафана на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Когда суд в Виннице приговорил митрополита УПЦ Ионафана к пятилетнему сроку, патриарх Кирилл обратился к религиозным деятелям, в том числе папе римскому Франциску. Тот поучаствовал в освобождении священнослужителя
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Папа римский Франциск участвовал в освобождении осужденного на Украине митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Анатолия Елецких), которого отпустили на свободу по ходатайству патриарха Кирилла, сообщил ТАСС глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Агентство пишет, что он поддерживает с понтификом личный контакт.

После приговора Ионафану в прошлом августе, который патриарх Кирилл назвал беззаконным, он обратился к ряду религиозных деятелей и представителей международных организаций, сообщал Московский патриархат. В их числе был и папа римский.

«Владыку Ионафана освободили из-за вмешательства папы Франциска по просьбе Святейшего. Папа Франциск работает и над освобождением других архиереев», — сказал Севастьянов.

На Украине освободили митрополита по просьбе патриарха Кирилла
Политика

Православная церковь на Украине представлена Православной церковью Украины, которую РПЦ считает раскольнической, и Украинской православной церковью (УПЦ). УПЦ Московского патриархата входила в РПЦ в качестве самоуправляемой с правами широкой автономии. В мае 2022 года, спустя два месяца после начала военных действий, УПЦ объявила о своей «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата. Тем не менее парламент Украины поддержал законопроект о запрете церкви.

Ионафан — митрополит УПЦ. Осенью 2022 года СБУ провела обыски у священнослужителя, после которых заявила, что он «поддерживал политику Кремля и одобрял действия России». В августе 2023-го суд в Виннице приговорил его к пяти годам лишения свободы, вменив «посягательство на территориальную целостность, действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, нарушение равноправия граждан и оправдание агрессии против Украины». По версии следствия, Ионафан написал и опубликовал статью «о главенствующей роли Московского патриархата», в которой отрицал самостоятельность УПЦ.

Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство Ионафана и еще 12 священников УПЦ.

Митрополит не признал себя виновным. В марте он пережил инсульт, вскоре его привезут на лечение в Москву, сообщил Московский патриархат.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
митрополит патриарх Кирилл Франциск Папа Римский староверы

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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