Патриарх Кирилл принял освобожденного по его просьбе митрополита УПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с митрополитом Тульчинским и Брацлавским Ионафаном (Анатолием Елецких), отпущенным на свободу Киевом по его ходатайству. Об этом сообщила пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ).
Встреча прошла в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве. В ее рамках глава РПЦ вручил митрополиту Ионафану орден преподобного Сергия Радонежского I степени.
Орден преподобного Сергия Радонежского был учрежден в 1978 году. Он имеет три степени. Орденом награждаются иерархи и клирики РПЦ и поместных православных церквей, а также представители инославных церквей за церковные и миротворческие заслуги.
Православная церковь на Украине представлена Православной церковью Украины (ПЦУ), которую РПЦ считает раскольнической, и Украинской православной церковью (УПЦ). УПЦ Московского патриархата входила в РПЦ в качестве самоуправляемой с правами широкой автономии. В мае 2022 года, спустя два месяца после начала военных действий, УПЦ объявила о своей «полной самостоятельности и независимости».
Ионафан — митрополит УПЦ. Осенью 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) провела у него обыски, после которых заявила, что священнослужитель «поддерживал политику Кремля и одобрял действия России». В августе 2023 года суд в Виннице приговорил митрополита к пяти годам лишения свободы, вменив «посягательство на территориальную целостность, действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, нарушение равноправия граждан и оправдание агрессии против Украины».
По версии следствия, Ионафан написал и опубликовал статью «о главенствующей роли Московского патриархата», в которой отрицал самостоятельность УПЦ. Сам священнослужитель вину не признал. Патриарх Кирилл назвал приговор беззаконным.
Освобождению Ионафана содействовал папа римский Франциск, сообщил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. В марте митрополит перенес инсульт, в Москву его привезли в том числе для лечения, отметили в Московском патриархате.
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