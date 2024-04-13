 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

СБУ предъявила священнику УПЦ подозрение за призывы молиться за русских

СБУ предъявила священнику из руководства УПЦ подозрение за поддержку России
Сюжет
Военная операция на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении заместителю председателя Синодального отдела внешнецерковных сношений Украинской православной церкви (УПЦ), протоиерею Николаю Данилевичу, который якобы призывал молиться за россиян.

В ведомстве заявили, что священник оправдывал российские боевые действия на Украине, разжигал религиозную ненависть и после начала военной операции публично призвал к сотрудничеству с россиянами, чтобы совместно молиться за их «здоровье и благополучие».

Кроме того, по версии СБУ, Данилевич «курировал разветвленную сеть епархий УПЦ за рубежом», пытаясь таким образом «повлиять на сознание украинцы за рубежом и дискредитировать Украину на международной арене».

В ведомстве сообщили о наличии подтверждений разведывательной деятельности священника против Украины. При обыске его места жительства сотрудники украинских правоохранительных органов нашли российское страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, «указывающее, что он может иметь гражданство» России.

Кроме того, в СБУ утверждают, что были обнаружены документы, подтверждающие обучение подозреваемого в Дипломатической академии МИД России.

СБУ предъявила Машкову подозрения по трем статьям
Политика
Владимир Машков

Данилевичу предъявили подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины — о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расы, национальности, региональной принадлежности, религиозных убеждений и иных признаков и об «оправдании, признании оправдания, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, прославлении ее участников».

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, уточнили в СБУ.

Ранее, утром 12 апреля, украинское агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что у Данилевича проходят обыски.

Священник ранее отрицал наличие российского гражданства. Он также говорил, что не поддерживает Россию в ведении боевых действий на Украине. «Верность стране, равно как и верность церкви — это одни из основных принципов моей жизни», — отметил Данилевич в марте 2023 года.

Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью (УПЦ, весной 2022 года объявила о своей «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата) и Православной церковью Украины (ПЦУ, РПЦ считает ее раскольнической). В октябре 2023 года Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о запрете УПЦ.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
СБУ Украина УПЦ священник Военная операция на Украине
Материалы по теме
СБУ предъявила Машкову подозрения по трем статьям
Политика
СБУ заочно обвинила Симоньян в призывах к геноциду украинцев
Политика
СБУ обвинила Фридмана в финансировании военных действий
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
Япония осудила «ядерную риторику» России, вспомнив о Хиросиме и Нагасаки Политика, 03:42
Трамп заявил о планах дать Украине кредиты вместо «подарков» Политика, 03:23
Рогов допустил, что под завалами в Токмаке могут находиться люди Политика, 03:11
СБУ предъявила священнику УПЦ подозрение за призывы молиться за русских Политика, 02:54
Германия, Франция и Италия призвали граждан не посещать Израиль Политика, 02:50
Борисов назвал тяжелую ракету «Ангара-А5» «строптивой девушкой» Технологии и медиа, 02:05
В Китае опровергли данные Reuters о поставке вооружений в Россию Политика, 01:56
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Рогов сообщил о шести погибших в результате обстрела Токмака Политика, 01:31
Минэнерго Украины призвало жителей запастись генераторами и пауэрбанками Политика, 01:20
Кадыров назвал маразмом сообщения о запрете российского гимна в Чечне Политика, 01:12
Действующую главу МВФ Георгиеву переизбрали на второй срок Экономика, 01:02
Полиция задержала мужчину, облившего кислотой двух человек в Подмосковье Общество, 00:27
В Институте Пушкина спрогнозировали сценарий исчезновения русского мата Технологии и медиа, 00:00
США запретили импорт российского алюминия, меди и никеля Политика, 12 апр, 23:54