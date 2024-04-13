СБУ предъявила священнику УПЦ подозрение за призывы молиться за русских

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении заместителю председателя Синодального отдела внешнецерковных сношений Украинской православной церкви (УПЦ), протоиерею Николаю Данилевичу, который якобы призывал молиться за россиян.

В ведомстве заявили, что священник оправдывал российские боевые действия на Украине, разжигал религиозную ненависть и после начала военной операции публично призвал к сотрудничеству с россиянами, чтобы совместно молиться за их «здоровье и благополучие».

Кроме того, по версии СБУ, Данилевич «курировал разветвленную сеть епархий УПЦ за рубежом», пытаясь таким образом «повлиять на сознание украинцы за рубежом и дискредитировать Украину на международной арене».

В ведомстве сообщили о наличии подтверждений разведывательной деятельности священника против Украины. При обыске его места жительства сотрудники украинских правоохранительных органов нашли российское страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, «указывающее, что он может иметь гражданство» России.

Кроме того, в СБУ утверждают, что были обнаружены документы, подтверждающие обучение подозреваемого в Дипломатической академии МИД России.

Данилевичу предъявили подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины — о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расы, национальности, региональной принадлежности, религиозных убеждений и иных признаков и об «оправдании, признании оправдания, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, прославлении ее участников».

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, уточнили в СБУ.

Ранее, утром 12 апреля, украинское агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что у Данилевича проходят обыски.

Священник ранее отрицал наличие российского гражданства. Он также говорил, что не поддерживает Россию в ведении боевых действий на Украине. «Верность стране, равно как и верность церкви — это одни из основных принципов моей жизни», — отметил Данилевич в марте 2023 года.