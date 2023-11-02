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Политика ,  
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Премьера Италии Мелони разозлил звонок Вована и Лексуса

Премьер Италии Мелони пришла в ярость после разговора с российскими пранкерами
Джорджа Мелони
Джорджа Мелони (Фото: Juan Medina / Reuters)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пришла в ярость после разговора с российскими пранкерами, которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками, сообщает Affaritaliani.

Накануне, 1 ноября, пранкеры Вован и Лексус — настоящие имена Владимир Кузнецов и Алексей Столяров — опубликовали запись разговора с Мелони. Во время разговора премьер призналась, что «многие устали от Украины», а также заявила, что контрнаступление Киева «идет не так, как они ожидали».

Affaritaliani пишет, что после разговора Мелони была в ярости. Ответственность возложили на офис ее дипломатического советника Франческо Тало.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте указал на расхождения официальной позиции итальянских властей по Украине с реальными оценками. Как отметила Corriere della Sera, Мелони в основном выразила уже известную внешнеполитическую позицию Рима.

Разговор прошел 18 сентября в контексте усилий председателя правительства Италии Мелони по укреплению отношений с африканскими лидерами, с которыми были важные встречи в рамках Генеральной Ассамблеи ООН 19–21 сентября.

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Теги
Джорджа Мелони реакция Вован и Лексус
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