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Военная операция на Украине ,  
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МИД Казахстана назвал дезинформацией слова Кэмерона об украинцах

Сюжет
Военная операция на Украине
МИД Казахстана прокомментировал разговор Кэмерона с пранкерами Вованом и Лексусом, которые вели беседу от имени Порошенко. По словам британского министра, Нуртлеу сказал, что украинцы «умирают за Казахстан»
Мурат Нуртлеу и Дэвид Кэмерон (слева направо)
Мурат Нуртлеу и Дэвид Кэмерон (слева направо) (Фото: Stefan Rousseau / Getty Images)

Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу не говорил министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону, что украинцы умирают за Астану, заявил «РИА Новости» официальный представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров.

«Такого разговора <...> не было. Всю ответственность за дезинформацию несет британский министр», — подчеркнул он.

Дипломат прокомментировал разговор Кэмерона с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), которые позвонили премьеру от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко. По словам британского министра, Нуртлеу сказал, что украинцы «умирают за Казахстан» и «рискуют жизнью, чтобы сдержать Россию».

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О том, что глава британского МИДа стал жертвой розыгрыша, Reuters сообщал еще 7 июня. Пранкеры опубликовали видео с Кэмероном утром 26 июня.

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Георгий Смирнов
Казахстан Украина пранкеры Вован и Лексус
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