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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о занятии села Шумы близ Торецка

Сюжет
Военная операция на Украине
Ранее на этой неделе Минобороны сообщило о занятии еще одного села в ДНР — Раздоловки к северу от Соледара
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Российская группировка «Центр» заняла село Шумы в ДНР, сообщает Минобороны. В ведомстве заявили, что российские войска улучшили свое положение и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов.

Село Шумы находится в Бахмутском районе, примерно в 10 км от Торецка, который контролирует Украина. В конце июня украинские власти начали эвакуацию из города, а российское Минобороны отчитывалось о продвижении в этом районе.

По данным переписи населения от 2001 года, в Шумах жили 95 человек. В 2018 году «РБК-Украина» писало, что там оставались только двое жителей. О том, что Киев больше не контролирует населенный пункт, 22 июня сообщила аналитическая группа Deep State, связанная с Минобороны Украины.

Минобороны сообщило о взятии Раздоловки в ДНР
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Накануне российское военное ведомство сообщило о занятии села Раздоловка в ДНР, которое находится к северу от Соледара (российская сторона отчиталась о полном контроле над городом в январе 2023 года). Министерство заявило также о захвате нескольких опорных пунктов ВСУ и занятии выгодных рубежей на подступах к Константиновке на южнодонецком направлении.

В сегодняшней сводке министерства говорится, что российские силы нанесли поражение войскам ВСУ в 119 районах, сбили украинский самолет МиГ-29, 119 дронов, пять ракет ATACMS и десять снарядов HIMARS.

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Минобороны ДНР Военная операция на Украине
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