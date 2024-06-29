Минобороны сообщило о занятии села Шумы близ Торецка

Ранее на этой неделе Минобороны сообщило о занятии еще одного села в ДНР — Раздоловки к северу от Соледара

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Российская группировка «Центр» заняла село Шумы в ДНР, сообщает Минобороны. В ведомстве заявили, что российские войска улучшили свое положение и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов.

Село Шумы находится в Бахмутском районе, примерно в 10 км от Торецка, который контролирует Украина. В конце июня украинские власти начали эвакуацию из города, а российское Минобороны отчитывалось о продвижении в этом районе.

По данным переписи населения от 2001 года, в Шумах жили 95 человек. В 2018 году «РБК-Украина» писало, что там оставались только двое жителей. О том, что Киев больше не контролирует населенный пункт, 22 июня сообщила аналитическая группа Deep State, связанная с Минобороны Украины.

Накануне российское военное ведомство сообщило о занятии села Раздоловка в ДНР, которое находится к северу от Соледара (российская сторона отчиталась о полном контроле над городом в январе 2023 года). Министерство заявило также о захвате нескольких опорных пунктов ВСУ и занятии выгодных рубежей на подступах к Константиновке на южнодонецком направлении.

В сегодняшней сводке министерства говорится, что российские силы нанесли поражение войскам ВСУ в 119 районах, сбили украинский самолет МиГ-29, 119 дронов, пять ракет ATACMS и десять снарядов HIMARS.