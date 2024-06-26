Минобороны сообщило о занятии выгодных позиций возле села Константиновка
Штурмовики восточной группировки российских войск захватили несколько опорных пунктов ВСУ и заняли более выгодные рубежи на подступах к селу Константиновка на южнодонецком направлении, сообщили ТАСС в Минобороны России.
«Штурмовые группы армейского корпуса группировки войск «Восток» из Сахалина захватили несколько опорных пунктов ВСУ и заняли более выгодные рубежи и позиции на подступах к селу Константиновка Марьинского района Донецкой Народной Республики на южнодонецком направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что под натиском российских штурмовых групп оборона противника на границе с Константиновкой «разваливается». «Противник с трудом оказывает очаговое сопротивление, предпринимая попытки задержать продвижение наших подразделений применением ударных беспилотников», — отметили в Минобороны.
В ведомстве предоставили кадры боевой работы штурмовых подразделений. На них видно, как на подступах к позициям ВСУ десант спешивается с бронетехники и при поддержке шквального огня танков и боевых машин пехоты малыми группами штурмует опорный пункт противника. «Тактика сменилась. Работаем отдельными штурмовыми группами, небольшим количеством людей, [потому что] когда большое скопление людей, [то] очень много дронов [противника]. Заходим, штурмуем, закрепляемся», — рассказал командир штурмовой роты с позывным Охотник.
Константиновка — село в Марьинском районе ДНР, расположенное юго-западнее Донецка (не путать с городом Константиновка, расположенным на артемовском направлении вблизи Часов Яра).
По данным российского военного ведомства, взятие Константиновки даст возможность огневого контроля над стратегической трассой на Угледар. Это также позволит создать предпосылки к осаде мощного гарнизона подразделений ВСУ.
На прошлой неделе в ВСУ заявили о чрезвычайно тяжелой ситуации в Часов Яре — «городе—ключе» к Донбассу. Так, в 24-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр), чьи резервные силы были переброшены в город, заявили о попытках российской армии окружить важный форпост. Кроме того, там сообщили об активном применении ВС России управляемых авиабомб, из-за чего в рядах ВСУ растут потери.
The New York Times (NYT) называла Часов Яр «ключом» к Донбассу, поскольку его взятие позволит российским войскам почти беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска, Константиновки и Славянска — последних крупных городов под контролем ВСУ в ДНР.
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