Минобороны сообщило о взятии Раздоловки в ДНР
Подразделения «Южной» группировки российских войск взяли под контроль село Раздоловка в ДНР и заняли более выгодные рубежи, сообщает Минобороны России в сводке за неделю с 22 по 28 июля.
Российские военные поразили личный состав и технику семи бригад ВСУ. По данным ведомства, за неделю украинская армия на этом направлении потеряла до 4410 военных, два танка и 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198 производства США.
Село Раздоловка находится севернее Соледара, перешедшего под контроль российских сил в январе 2023 года, близ сел Краснопольевка (российские власти называли его Краснополье, также взято под контроль Москвы в январе 2023-го) и Веселое (российские войска заняли его в январе текущего года). Неподалеку находится село Белогоровка в ЛНР, о взятии под контроль которого Минобороны сообщило 20 мая. Согласно переписи населения 2001 года, в Раздоловке проживало 740 человек.
В последнее время в сводках Минобороны не раз сообщало об улучшении положения российских войск в районе Раздоловки, в последний раз — 27 июня.
Ведомство также рассказало, что за неделю российские военные нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по украинским энергетическим объектам, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса, инфраструктуре военных аэродромов, логистическим центрам, где находилось переданное Украине западными странами вооружение, а также цехам сборки и складам с беспилотниками.
Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки
Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео
Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»
Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ