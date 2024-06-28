Российские военные из «Южной» группировки войск заняли село Раздоловка к северу от Соледара. Согласно переписи населения 2001 года, там проживало 740 человек

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Подразделения «Южной» группировки российских войск взяли под контроль село Раздоловка в ДНР и заняли более выгодные рубежи, сообщает Минобороны России в сводке за неделю с 22 по 28 июля.

Российские военные поразили личный состав и технику семи бригад ВСУ. По данным ведомства, за неделю украинская армия на этом направлении потеряла до 4410 военных, два танка и 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198 производства США.

Село Раздоловка находится севернее Соледара, перешедшего под контроль российских сил в январе 2023 года, близ сел Краснопольевка (российские власти называли его Краснополье, также взято под контроль Москвы в январе 2023-го) и Веселое (российские войска заняли его в январе текущего года). Неподалеку находится село Белогоровка в ЛНР, о взятии под контроль которого Минобороны сообщило 20 мая. Согласно переписи населения 2001 года, в Раздоловке проживало 740 человек.

В последнее время в сводках Минобороны не раз сообщало об улучшении положения российских войск в районе Раздоловки, в последний раз — 27 июня.

Ведомство также рассказало, что за неделю российские военные нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по украинским энергетическим объектам, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса, инфраструктуре военных аэродромов, логистическим центрам, где находилось переданное Украине западными странами вооружение, а также цехам сборки и складам с беспилотниками.