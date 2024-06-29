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Война с хуситами ,  
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Хуситы заявили об ударах по четырем судам в двух морях

Хуситы заявили об ударах по четырем судам в Красном и Средиземном морях
Сюжет
Война с хуситами

Йеменские повстанцы-хуситы заявили об ударах по двум танкерам и двум судам в Красном и Средиземном морях, передает Reuters.

Среди атакованных кораблей были названы:

  • нефтетанкер Delonix. Военный представитель хуситов Яхья Сари сказал, что было «прямое попадание» в судно. Однако Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС страны заявило, что танкер не получил повреждений.
  • судно Johannes Maersk. Сари сказал, что оно «чаще других нарушает решение о запрете доступа в порты оккупированной Палестины».
  • корабль Ioannis.
  • нефтетанкер Waler.

Греческое судно затонуло после ударов хуситов
Политика
Фото:Houthi Movement / Getty Images

Хуситы уже несколько месяцев наносят удары по различным судам, тем самым проявляя солидарность с сектором Газа — они заявляли, что будут атаковать связанные с Израилем корабли.

В первой половине июня они совершили атаку на угольный балкер Tutor, принадлежащий Греции, в итоге он затонул. Также хуситы говорили о нескольких ударах по американскому авианосцу «Дуайт Эйзенхауэр» (USS Dwight D. Eisenhower), которые в США не подтверждали, и другим судам, в основном невоенным.

В ответ на эти атаки коалиция западных стран, прежде всего Великобритания и США, наносили удары по объектам повстанцев в Йемене. Кроме того, они сообщали, что неоднократно сбивали дроны и ракеты хуситов.

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