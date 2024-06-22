Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу «Дуайт Эйзенхауэр»

Авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» (USS Dwight D. Eisenhower) (Фото: Miguel Angel Contreras / U.S. Navy / Getty Images)

Йеменские хуситы нанесли удар по американскому атомному авианосцу «Дуайт Эйзенхауэр» (USS Dwight D. Eisenhower) в Красном море, заявил военный представитель движения Яхья Сариа, передает Al Masirah.

Авианосец был атакован в северной части Красного моря, при ударе использовались крылатые и баллистические ракеты, сказал Сариа. Он подчеркнул, что цель операции была достигнута.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) об атаке на авианосец не сообщало.

Также Сариа заявил, что движение атаковало балкер Transworld Navigator в Аравийском море с помощью баллистических ракет. Он пояснил, что компания-владелец судна нарушила «запрет на заход в порты оккупированной Палестины».

По данным сервиса Marine Traffic, который отслеживает передвижение судов, Transworld Navigator ходит под флагом Либерии. Балкер следует из китайского порта Люхэн в сторону Суэцкого канала. В последний раз он передавал данные о своем местоположении 18 июня. Тогда корабль находился в акватории Аравийского моря примерно в 270 морских милях (500 км) от побережья Йемена.

Ранее, 22 июня, AP и USNI News сообщили со ссылкой на источники, что «Дуайт Эйзенхауэр» возглавляющий флот западной коалиции в противостоянии с хуситами, получил приказ покинуть Красное море. По словам собеседников USNI, судно находилось в эксплуатации более восьми месяцев, и глава Пентагона Ллойд Остин решил не продлевать срок его миссии в третий раз.

По данным издания, авианосец и сопровождающие его эсминцы должны были остаться в Средиземном море, а не возвращаться назад в США.

США направили ударную группу во главе с авианосцем «Джеральд Форд» в восточную часть Средиземного моря 8 октября 2023 года, на следующий день после атаки палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Позднее в этот же регион вместе с сопровождающими кораблями направился «Дуайт Эйзенхауэр».

Осенью 2023 года хуситы заявили, что в ответ на «агрессию» израильской армии в секторе Газа будут атаковать в Красном море суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Великобритания и США при поддержке международной коалиции в ответ начали наносить удары по объектам хуситов в Йемене.

С тех пор движение дважды сообщало об ударах по «Эйзенхауэру» — 31 мая и 2 июня. Американская сторона атаки также не подтверждала.