Греческое судно затонуло после ударов хуситов

На участке в Красном море, где в последний раз видели атакованный угольный сухогруз, заметили обломки и топливо. Экипаж доложил об атаке двумя снарядами, моряков спасли американские военные

Фото: Houthi Movement / Getty Images

В Красном море затонуло судно из-за атаки хуситских повстанцев, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

«Власти сообщают об обломках и [разливе] топлива, обнаруженных в последнем зарегистрированном месте [нахождения судна]. Предполагается, что судно затонуло», — сказано в сообщении.

Как пишет Guardian, речь идет об угольном балкере Tutor, принадлежащем Греции.

Судно подверглось атаке 12 июня примерно в 120 км от йеменского города Эль-Ходейда. В него дважды попал неопознанный экипажем снаряд, после чего оно начало тонуть. Экипаж эвакуировали на американский корабль Philippine Sea (CG 58), а торговое судно бросили дрейфовать. Один моряк пропал без вести, сообщало Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Британские власти призвали другие суда перемещаться в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной деятельности.

Tutor ходил под либерийским флагом, принадлежал и управлялся греческой стороной.

Тоговые суда в Красном море подвергаются нападениям с осени, когда началась война Израиля с ХАМАС, а хуситские повстанцы в Йемене выступили в поддержку палестинцев. Вопреки заявлениям хуситов, целями атак становятся не только те суда, которые принадлежат, эксплуатируются или направляются в Израиль. Издержки грузоперевозчиков из-за необходимости изменять маршрут судов и обходить районы действия хуситов только за 2023 год достигли $35 млрд.

В середине июня атаке также подвергся сухогруз «Вербена», принадлежащий Украине, он направлялся в Италию с грузом строительных материалов из дерева. Один моряк получил ранение, его также эвакуировали на американский военный корабль.

США обвиняют Иран в поддержке хуситов, но Тегеран отвергает эти данные.