Ростовская полиция рассказала об изъятых после ЧВК гранатометах и БТРах

Оружие, военную технику и боеприпасы, в том числе гранатометы, противотанковые мины и БТР, изъяли полицейские после попытки военного мятежа в Ростове-на-Дону на минувших выходных, сообщили в общественном совете при УМВД

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Полиция Ростова-на-Дону нашла и изъяла за 24–25 июня, когда в городе находились силы ЧВК «Вагнер», патроны, гранатометы, автоматы, тротиловые шашки, противотанковые мины, а также БТР, сообщил общественный совет при региональном УМВД.

В общественном совете подчеркнули, что сотрудниками полиции были пресечены попытки распространения агитационных листовок с призывами к экстремистским действиям.

Всего полиция в Ростове с 23 июня по 24 июня отработала 1,5 тыс. сообщений. «В том числе по горячим следам был задержан злоумышленник, который воспользовался сложившейся в городе обстановкой, совершил несколько грабежей», — говорится в отчете.

В ночь с 23 на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по тыловому лагерю вагнеровцев. После этого он объявил «марш справедливости» на Москву. Утром 24 июня силы ЧВК заблокировали штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и направились в сторону столицы.

Российское Минобороны отвергло обвинения бизнесмена в ударе по лагерю вагнеровцев и назвало их провокацией. Президент Владимир Путин назвал действия Пригожина предательством, а ФСБ завела уголовное дело по статье о вооруженном мятеже.

Вечером того же дня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин объявил, что колонны ЧВК вернутся в тыловые лагеря. В Кремле сообщили, что дело против Пригожина по статье о вооруженном мятеже (ст. 279 УК) будет прекращено, вагнеровцев преследовать не будут, а бизнесмен сможет уехать в Белоруссию.

27 июня Владимир Путин рассказал, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. По словам президента, только с мая 2022-го по май 2023 года на денежное содержание и стимулирующие выплаты бойцам этого подразделения было выделено более 86 млрд руб. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов утверждал, что именно угроза лишиться финансирования толкнула Пригожина на мятеж.

За день до этого Путин заявил, что у бойцов ЧВК есть три варианта: подписать контракт с Минобороны и продолжить службу в российской армии, вернуться к родным и близким или отправиться в Белоруссию вслед за Пригожиным.