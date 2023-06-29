Ростовская полиция рассказала об изъятых после ЧВК гранатометах и БТРах

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 95,11 (+1,24) Инвестиции, 16:05 Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 87,03 (+1,41) Инвестиции, 16:05
Паблик «МЫИDEM»: как превратить свои знания о ночной жизни в бизнес РБК и ВКонтакте, 22:20
Клубы НХЛ выбрали 19 россиян на драфте в Нэшвилле Спорт, 22:15
Резидентам разрешили продажу банкам валюты от нерезидентов не по курсу ЦБ Финансы, 22:12
Мадонну выписали из больницы Общество, 22:04
WSJ узнала, что женщин на собеседовании у Гейтса спрашивали о порнографии Бизнес, 21:57
Суд во Франции не разрешил футболисткам носить хиджабы Спорт, 21:55
Спасатели в Москве вытащили из «Добрых вещей» мужчину Общество, 21:39
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Соцсеть ЯRUS объявила о закрытии Технологии и медиа, 21:32
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 21:17
В Нью-Йорке загорелся ювелирный магазин из «Завтрака у Тиффани» Общество, 21:06
Ростовская полиция рассказала об изъятых после ЧВК гранатометах и БТРах Политика, 21:02
За Жижеком и Бодрийяром: главные роли Ивана Янковского РБК и Okko, 20:49
Россиянка уступила первой ракетке мира в 1/4 финала турнира в Германии Спорт, 20:47
ФСБ задержала жительницу Луганска по подозрению в шпионаже Политика, 20:46
Дело о мятеже Пригожина ,  
0 

Ростовская полиция рассказала об изъятых после ЧВК гранатометах и БТРах

Ростовская полиция изъяла БТР, гранатометы и мины после ухода ЧВК «Вагнер»
Оружие, военную технику и боеприпасы, в том числе гранатометы, противотанковые мины и БТР, изъяли полицейские после попытки военного мятежа в Ростове-на-Дону на минувших выходных, сообщили в общественном совете при УМВД
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Полиция Ростова-на-Дону нашла и изъяла за 24–25 июня, когда в городе находились силы ЧВК «Вагнер», патроны, гранатометы, автоматы, тротиловые шашки, противотанковые мины, а также БТР, сообщил общественный совет при региональном УМВД.

В общественном совете подчеркнули, что сотрудниками полиции были пресечены попытки распространения агитационных листовок с призывами к экстремистским действиям.

Всего полиция в Ростове с 23 июня по 24 июня отработала 1,5 тыс. сообщений. «В том числе по горячим следам был задержан злоумышленник, который воспользовался сложившейся в городе обстановкой, совершил несколько грабежей», — говорится в отчете.

В ночь с 23 на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по тыловому лагерю вагнеровцев. После этого он объявил «марш справедливости» на Москву. Утром 24 июня силы ЧВК заблокировали штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и направились в сторону столицы.

Российское Минобороны отвергло обвинения бизнесмена в ударе по лагерю вагнеровцев и назвало их провокацией. Президент Владимир Путин назвал действия Пригожина предательством, а ФСБ завела уголовное дело по статье о вооруженном мятеже.

Вечером того же дня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин объявил, что колонны ЧВК вернутся в тыловые лагеря. В Кремле сообщили, что дело против Пригожина по статье о вооруженном мятеже (ст. 279 УК) будет прекращено, вагнеровцев преследовать не будут, а бизнесмен сможет уехать в Белоруссию.

Читайте на РБК Pro
Экономика Германии в рецессии. Что это значит для еврозоны и ставок ЕЦБ
Новый бизнес в Казахстане: каких специалистов придется привозить с собой
Шесть элементов, которые убьют вашу наглядную презентацию
Президент SpaceX Гвинн Шотвелл: «Я жалею об одном разговоре с Маском»

27 июня Владимир Путин рассказал, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. По словам президента, только с мая 2022-го по май 2023 года на денежное содержание и стимулирующие выплаты бойцам этого подразделения было выделено более 86 млрд руб. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов утверждал, что именно угроза лишиться финансирования толкнула Пригожина на мятеж.

За день до этого Путин заявил, что у бойцов ЧВК есть три варианта: подписать контракт с Минобороны и продолжить службу в российской армии, вернуться к родным и близким или отправиться в Белоруссию вслед за Пригожиным.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ЧВК Вагнер мятеж Ростов оружие изъятие оружия БТР гранатометы
Материалы по теме
В Латвии предупредили об угрозе ЕС из-за ЧВК «Вагнер» в Белоруссии
Политика
Столтенберг призвал не недооценивать Россию после действий ЧВК «Вагнер»
Политика
Как попытка мятежа может повлиять на позиции ЧВК «Вагнер» в Африке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter