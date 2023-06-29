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Грета Тунберг и Майк Пенс встретились с Зеленским в Киеве

Шведская экоактивистка Грета Тунберг приехала в Киев и встретилась с Зеленским
Грета Тунберг прибыла в Киев для участия в экологическом саммите. После этого она встретилась с Зеленским и пообещала ему привлекать внимание представителей экологических организаций к «экологическим последствиям» военных действий
Андрей Ермак, Маргот Вальстрем, Владимир Зеленский, Мэри Робинсон, Хайди Хаутала, Ростислав Шурма, Грета Тунберг, Дарья Заривная и Андрей Костин
Андрей Ермак, Маргот Вальстрем, Владимир Зеленский, Мэри Робинсон, Хайди Хаутала, Ростислав Шурма, Грета Тунберг, Дарья Заривная и Андрей Костин (Фото: president.gov.ua)

Шведская экоактивистка Грета Тунберг приехала на Украину и приняла участие в первом заседании Международной рабочей группы по экологическим последствиям военных действий, передает «Страна.ua».

В заседании помимо Тунберг приняли участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак, вице-президент Европарламента Хейди Хаутал и экс-президент Ирландии Мэри Робинсо.

После этого члены рабочей группы встретились с Зеленским, сообщил Ермак в своем телеграм-канале. На встрече президент обратил внимание на «катастрофические последствия подрыва плотины Каховской ГЭС» и отметил важность инициатив представителей рабочей группы.

Политики и звезды: кто ездит к Зеленскому в Киев. Фотогалерея
Фотогалерея 

Тунберг, в свою очередь, поблагодарила Зеленского за приглашение и подчеркнула, что будет привлекать внимание представителей экологических общественных организаций к «экологическим последствиям» военных действий.

Плотина Каховской ГЭС, расположенная выше Херсона по течению Днепра, обрушилась 6 июня. В результате были затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки (левый берег находится под контролем российских военных, правый — под контролем украинских).

Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга. Президент России Владимир Путин назвал разрушение плотины «варварской акцией» украинских властей. Зеленский возложил ответственность за произошедшее на Россию, но позже заявил, что у Киева сейчас нет доказательств причастности Москвы.

Кроме этого, 28 июня в Киев с необъявленным визитом прибыл бывший вице-президент и кандидат в президенты США Майк Пенс. Он также встретился с украинским президентом и посетил Мощуны, Бучу и Ирпень.

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Тунберг родилась в 2003 году. У девушки синдром Аспергера (психическое нарушение, характеризующееся трудностями в социальном взаимодействии. — РБК), обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм (неспособность разговаривать в специфических социальных ситуациях). По ее словам, экологической повесткой она начала интересоваться с 3-го класса.

Широкую известность ей принесло выступление на саммите ООН в 2019 году. Тогда девушка со слезами на глазах обвинила лидеров стран в бездействии, алчности и краже ее детства. «Люди страдают, люди умирают, экосистемы разрушаются. Мы находимся на пороге массового вымирания, но все, о чем вы можете говорить, — это о деньгах и вечном экономическом росте», — заявила она. В том же году Тунберг была номинирована на Нобелевскую премию мира.

В декабре 2019 года журнал Time назвал Тунберг «человеком года». Она стала самым молодым человеком, когда-либо получавшим это звание. В мае британское издательство Penguin Books выпустило сборник речей активистки No One Is Too Small to Make a Difference («Ты не настолько мал, чтобы что-то изменить»). Сейчас на Amazon можно найти больше десятка книг на разных языках, посвященных Тунберг.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Каховская ГЭС Грета Тунберг Владимир Зеленский Военная операция на Украине
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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