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Грета Тунберг провела свою последнюю школьную забастовку

Грета Тунберг окончила школу и провела свою последнюю школьную забастовку
Грета Тунберг
Грета Тунберг (Фото: GretaThunberg / Twitter)

Шведская экоактивистка Грета Тунберг провела свою последнюю школьную забастовку. Об этом она сообщила в Twitter.

«Сегодня я оканчиваю школу, из-за чего больше не смогу бастовать за климат. Поэтому это моя последняя школьная забастовка», — пояснила Тунберг.

Она добавила, что будет протестовать по пятницам, как и прежде, «хотя технически это не «школьная забастовка».

Грете Тунберг сейчас 20 лет. Шведские дети идут в начальную школу в возрасте 6–7 лет и, как правило, оканчивают ее к 16 годам. Получение этой ступени образования в стране считается обязательным. Затем подростки могут поступить в гимназию, где им предстоит проучиться еще три года.

Как отмечает Aftonbladet, Тунберг должна была окончить школу еще в прошлом году, в возрасте 19 лет. Однако в 2019 году она взяла «творческий отпуск», чтобы посвятить себя борьбе за защиту климата. В августе 2020-го Тунберг объявила, что возвращается в школу.

«Школьные забастовки» по пятницам Тунберг проводила с лета 2018 года. Тогда она впервые вышла к зданию шведского риксдага (парламента) с самодельным плакатом с надписью Skolstrejk For Klimatet («Школьная забастовка за климат»). Несколько недель Тунберг вместо школы приходила к парламенту. Так она пыталась добиться от властей принимать больше мер по борьбе с изменениями климата. Свой одиночный протест экоактивистка начала за три недели до парламентских выборов.

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Тогда же Тунберг объявила, что будет выходить к парламенту вместо уроков каждую пятницу. Так она стала инициатором экодвижения Fridays For Future («Пятницы ради будущего»).

Грета Тунберг стала символом экопротеста. Ее четырежды номинировали на Нобелевскую премию мира. В декабре того же года журнал Time назвал Тунберг «человеком года». Она стала самым молодым человеком, когда-либо получавшим это звание.

Теги
Школа забастовка Грета Тунберг
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Грета Тунберг сообщила о возвращении в школу
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