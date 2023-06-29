FT узнала об обсуждении в ЕС вопроса отправки военных миссий на Украину

ЕС собираются определить долгосрочные обязательства по помощи Украине в обороне — это и финансовая поддержка, и обучение военных, и отправка при определенных условиях военных миссий союза в страну

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ЕС обсуждают свои «будущие обязательства по обеспечению безопасности» Украины, в том числе речь может идти об отправке туда военных миссий в подходящих условиях и при согласовании этой меры всеми членами союза, пишет The Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

Вопрос будет поднят в ходе начавшегося саммита ЕС. В числе других возможных обязательств стран союза — продолжение финансирования поставок вооружений Украине через Европейский фонд мира (EPF) и расширение возможностей по обучению украинских военных.

Газета ознакомилась с проектом заявления европейских лидеров на данную тему. В нем говорится, что члены союза «готовы внести свой вклад вместе с партнерами в будущие обязательства по обеспечению безопасности перед Украиной, которые помогут Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять усилиям по дестабилизации». Решения будут принимать быстро, но с учетом оборонной политики стран-членов, также сказано в документе. В него могут внести изменения.

Планы по обязательствам вызвали несогласие Ирландии, Австрии и Мальты, сказали собеседники газеты, — эти страны хотят большей ясности в данном вопросе. В частности, у Ирландии есть опасения по поводу нарушения политики нейтралитета (она не входит в НАТО), сказал премьер-министр страны Лео Варадкар. Его нидерландский коллега Марк Рютте отметил, что в ЕС продолжат обсуждать, будет в данных обязательствах идти речь только о нелетальной помощи или нет. Некоторые страны союза обеспокоены расплывчатостью формулировки «обязательств» и просят ее уточнить.

Один из источников FT подчеркнул, что на дальнейшие усилия ЕС в отношении Украины повлияет исход контрнаступления. «Финансирование, поддержка, политическое участие... и, что наиболее важно, мирные переговоры, которые грядут, нравятся они нам или нет», — сказал он.

Российская сторона негативно оценивает предоставление Западом военной помощи Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее в июне говорил, что страна начинала спецоперацию против «киевского режима», но она превратилась в «фактически войну между Москвой и коллективным Западом». По словам представителя Кремля, вмешательство НАТО осложняет конфликт, но Россия все равно добьется своих целей в ходе операции.