Боррель допустил создание фонда обороны Украины

Из Европейского фонда мира на помощь Украине уже было выделено свыше €3,5 млрд, в то время как другие страны получали транши менее чем по €100 млн. Боррель предложил превратить этот в фонд в оборонный для поддержки Киева

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Европейский фонд мира (EPF) можно превратить в фонд обороны Украины, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель на саммите ЕС.

«Мы должны помогать Украине во время войны и после войны. Европейский фонд мира, возможно, должен стать фондом обороны Украины. Украина должна продолжать [воевать]. Модернизация украинской армии должна продолжаться», — сказал он (цитата по ТАСС).

На это заявление уже отреагировала представитель МИД России Мария Захарова. «Он (EPF. — РБК) уже давно стал Европейским фондом войны», — написала она в телеграм-канале.

EPF был создан в 2021 году для финансирования военных трат «в целях предотвращения конфликтов». Основной получатель траншей из фонда — Украина (более €3,5 млрд), также средства перечисляли Грузии (более €30 млн), Молдавии (более €45 млн), Мозамбику (более €80 млн), Нигерии (более €65 млн) и др.

Накануне, 28 июня, Боррель подвел итоги военной поддержки ЕС с момента начала российской спецоперации. Он напомнил, что из EPF в первые дни после произошедшего было выделено €500 млн и спустя 16 месяцев принято семь пакетов помощи на €3,6 млрд (Боррель выразил надежду на принятие следующего пакета в скором времени), выделено €2 млрд для предоставления боеприпасов Украине, плюс €11 млрд было направлено европейскими государствами Киеву на двусторонней основе.

В мае выделение восьмого пакета военной помощи Украине в размере €500 млн заблокировала Венгрия. Страна не согласна с тем, что Киев ввел санкции против крупнейшего коммерческого банка страны OTP Bank. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло его в список международных «спонсоров войны».

Россия негативно оценивает военную поддержку Западом Украины. Кремль, в частности, считает, что западное оружие с Украины может попасть в руки различных преступных группировок в Европе и оно в целом создает больше угроз для региональной и мировой безопасности.