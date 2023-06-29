Владелец Shkulev Media отверг планы покупки медиаактивов Пригожина

Анонимные телеграм-каналы называли Виктора Шкулева одним из претендентов на покупку медиаактивов основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Многие интернет-ресурсы, связанные в Пригожиным, были заблокированы после событий 24 июня

Виктор Шкулев (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Основной владелец Hearst Shkulev Group Виктор Шкулев заявил, что информация о возможной покупке его компанией медиаактивов основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не имеет к нему отношения. Об этом говорится в его ответе на запрос РБК.

«Это не имеет к нам никакого отношения», — сообщил Шкулев РБК.

Официальной или подтвержденной информации о возможной продаже медиаактивов Пригожина не было, об этом сообщали анонимные телеграм-каналы.

В декабре 2019 года Евгений Пригожин возглавил попечительский совет появившейся в октябре медиагруппы «Патриот». В медиагруппу вошли «Федеральное информационное агентство» (ФАН), «Экономика сегодня», «Политика сегодня», Nation News («Народные новости») и другие издания.

Как выяснил журнал РБК в расследовании 2017 года, эти и еще более десятка порталов входили в «фабрику медиа», которая выросла на основе «фабрики троллей», или «Агентства интернет-исследований». Порталы не имели объединенной структуры, однако их представители использовали слово «холдинг» при общении. Уже в 2017-м их совокупная аудитория превышала 35 млн человек, что было больше, чем у некоторых федеральных медиа. Позднее появилась медиагруппа «Патриот», которая объединила часть этих медиа.

В 2018 году Пригожин в комментарии РБК заявил, что не имеет отношения к «Агентству интернет-исследований».

Однако в феврале 2023 года он выдвинул новую версию создания этого агентства: «Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время. Создано оно было для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада», — заявил тогда Пригожин. Агентство попало под санкции США по обвинению во вмешательстве в выборы президента.

После возбуждения против Пригожина уголовного дела о вооруженном мятеже 24 июня 2023 года Роскомнадзор начал блокировку доступа к связанным с ним интернет-ресурсам «в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже». 27 июня стало известно, что уголовное дело было прекращено.