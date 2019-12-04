Глава «Патриота» объяснил появление Пригожина в структуре медиагруппы

Руководитель медиагруппы заявил, что Евгений Пригожин не является ее инвестором, а главой попечительского совета стал по просьбе редакторов изданий из группы. СМИ называли эти издания «фабрикой медиа» и связывали с бизнесменом

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бизнесмен Евгений Пригожин возглавил попечительский совет появившейся в октябре медиагруппы «Патриот» по инициативе редакторов входящих в нее изданий. Об этом заявил руководитель медиагруппы Николай Столярчук в интервью Би-би-си.

Согласно информации на сайте «Патриота», в медиагруппу вошли четыре издания: «Федеральное информационное агентство» (ФАН), «Экономика сегодня», «Политика сегодня» и Nation News («Народные новости»). Их руководители, по словам Столярчука, лично встречались с Пригожиным, чтобы обсудить его участие в попечительском совете. Объясняя, почему они обратились именно к бизнесмену, глава «Патриота» заявил, что «его положение очень похоже на положение СМИ нашей медиагруппы».

«Он сам не скрывает своих патриотических взглядов, очень часто жестко высказывается в поддержку политики Российской Федерации. Находится под санкциями и не боится этого, судится в Америке по обвинениям, которые ему предъявлены. Поэтому мы решили, он будет определенным символом нашей медиагруппы», — сказал Столярчук.

Отвечая на вопрос, чем именно Пригожин занимается в качестве главы совета, руководитель медиагруппы сказал, что тот помогает входящим в нее СМИ. «Не финансово прежде всего, а помогает нам общаться с другими членами попечительского совета», — пояснил Столярчук.

Корреспондент Би-би-си уточнил, означают ли эти слова, что бизнесмен, кроме прочего, оказывает изданиям какую-либо финансовую помощь. Столярчук опроверг такое предположение, добавив, что «прежде всего он [Пригожин] нас поддерживает морально, подсказывает советом».