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Бизнес ,  
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Глава «Патриота» объяснил появление Пригожина в структуре медиагруппы
Руководитель медиагруппы заявил, что Евгений Пригожин не является ее инвестором, а главой попечительского совета стал по просьбе редакторов изданий из группы. СМИ называли эти издания «фабрикой медиа» и связывали с бизнесменом
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бизнесмен Евгений Пригожин возглавил попечительский совет появившейся в октябре медиагруппы «Патриот» по инициативе редакторов входящих в нее изданий. Об этом заявил руководитель медиагруппы Николай Столярчук в интервью Би-би-си.

Согласно информации на сайте «Патриота», в медиагруппу вошли четыре издания: «Федеральное информационное агентство» (ФАН), «Экономика сегодня», «Политика сегодня» и Nation News («Народные новости»). Их руководители, по словам Столярчука, лично встречались с Пригожиным, чтобы обсудить его участие в попечительском совете. Объясняя, почему они обратились именно к бизнесмену, глава «Патриота» заявил, что «его положение очень похоже на положение СМИ нашей медиагруппы».

«Он сам не скрывает своих патриотических взглядов, очень часто жестко высказывается в поддержку политики Российской Федерации. Находится под санкциями и не боится этого, судится в Америке по обвинениям, которые ему предъявлены. Поэтому мы решили, он будет определенным символом нашей медиагруппы», — сказал Столярчук.

Отвечая на вопрос, чем именно Пригожин занимается в качестве главы совета, руководитель медиагруппы сказал, что тот помогает входящим в нее СМИ. «Не финансово прежде всего, а помогает нам общаться с другими членами попечительского совета», — пояснил Столярчук.

Корреспондент Би-би-си уточнил, означают ли эти слова, что бизнесмен, кроме прочего, оказывает изданиям какую-либо финансовую помощь. Столярчук опроверг такое предположение, добавив, что «прежде всего он [Пригожин] нас поддерживает морально, подсказывает советом».

Столярчук заявил, что Пригожин не является инвестором медиагруппы, и добавил, что сейчас у нее нет инвестиций и на покрытие расходов хватает доходов входящих в «Патриот» СМИ. Он также сообщил, что ничего не знает об инвесторе «Федерального информационного агентства» (ФАН) и других изданий из группы. На вопрос о владельцах «Патриота» глава медиагруппы отказался ответить, отметив, что несколько раз встречался с ними, но Пригожин в это число не входит.

Кроме того, Столярчук рассказал, что:

  • у входящих в «Патриот» СМИ нет доказательств о существовании ЧВК Вагнера (которую связывали с Пригожиным; бизнесмен опровергал свою связь с ней); слова президента Владимира Путина о присутствии в Сирии частных охранных компаний не подтверждают существование ЧВК Вагнера;
  • входящие в медиагруппу СМИ решили объединиться, чтобы «донести как можно больше позитивных новостей», а их задачей служит борьба с «антироссийской пропагандой и негативными новостями»; для этого на сайте медиагруппы был создан классификатор с краткой характеристикой российских СМИ;
  • «негативные» новости подразумевают фейки, либо сообщения, в которых «частное подается как общее»;
  • глава «Патриота» не вмешивается в работу редакции, а форма и подача материалов выбираются по усмотрению авторов; издания же стараются объективно освещать повестку.

Медиагруппа «Патриот» была создана в начале октября. Как отмечал тогда Пригожин, он согласился стать главой попечительского совета группы, поскольку это «большая честь». Представитель пресс-службы сообщал, что созданием СМИ, входящих в состав «Патриота», Пригожин не занимался.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Евгений Пригожин, медиагруппа
Материалы по теме
Пригожин объяснил решение возглавить совет медиагруппы «Патриот»
Общество
Евгений Пригожин возглавил совет медиагруппы «фабрики медиа»
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