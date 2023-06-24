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В России начали блокировку связанных с Пригожиным медиа и групп

В России начали блокировку связанных с Пригожиным и ЧВК «Вагнер» медиа и групп в соцсетях
Роскомнадзор сообщал, что ограничивает доступ к ресурсам, призывающим к участию в военном мятеже. Уже не открывается группа ЧВК во «ВКонтакте», сайт «РИА ФАН» и других медиа, связанных с Пригожиным

Доступ к некоторым интернет-ресурсам в России ограничивается из-за угрозы распространения призывов к участию в военном мятеже, сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

«Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже», — говорится в сообщении.

Против Пригожина после его заявлений о ракетном ударе по лагерям ЧВК возбудили уголовное дело по ст. 279 УК («Вооруженный мятеж»), максимальный срок по ней — 20 лет заключения. Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» блокировали объекты военной инфраструктуры в Ростове-на-Дону, заявил Пригожин. Президент Владимир Путин назвал происходящее предательством и пообещал, что организаторы мятежа ответят за него.

Так ведомство ответило на вопрос о блокировке в «ВКонтакте» группы ЧВК. При переходе по ссылке открывается сообщение «Сообщество было заблокировано по требованию Роскомнадзора, поскольку попало в Реестр запрещенных ресурсов» на основании решения Генпрокуратуры.

Группы региональных отделений ЧВК в соцсети открываются, не заблокирована и страница «Пресс-службы компании Конкорд», которой владеет Пригожин. Сайт «Вагнера» не открывается из-за «внутренней ошибки».

Нет доступа и к некоторым ресурсам, которые, согласно расследованию РБК 2017 года, связаны с Пригожиным и «Конкордом», — например, «РИА ФАН», «Народные новости», «Экономика сегодня» и др.

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Как выяснил РБК, эти и еще более десятка порталов входили в «фабрику медиа», которая выросла на основе «фабрики троллей» или «Агентства интернет-исследований» — например, их объединяло расположение редакций по адресу ул. Савушкина, 55 в Санкт-Петербурге.

Порталы не имели объединенной структуры, но однако их представители использовали слово «холдинг» при общении. Уже в 2017-м их совокупная аудитория превышала 35 млн человек, что было больше, чем у федеральных медиа (например, «РИА Новости» и «Комсомольской правды»).

В феврале 2023 года Пригожин подтвердил, что создал «фабрику троллей». По его словам, именно он придумал и создал «Агентство» и «управлял [им] длительное время». «Создано оно было для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада», — говорил Пригожин.

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Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Евгений Пригожин «фабрика троллей» РИА ФАН блокировка Роскомнадзор
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