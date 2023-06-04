RMF: в Польше нашли фрагменты аэростата с кириллицей близ военной части и полигона

На севере Польши близ села Калишки обнаружены фрагменты аэростата, их изъяли полицейские и передали военным для изучения, пишет RMF. Информацию о находке подтвердили в Минобороны и МВД республики.

В нескольких километрах от места нахождения обломков находятся крупная военная часть и полигон. На корпусе объекта размещены надписи на кириллице, сам аппарат оборудован антенной.

Пока не ясно предназначение устройства, но предварительно, он выполнил метеорологические цели, а не военные. В поддержку этой версии говорит факт, что радиолокационные системы не зафиксировали нарушения воздушного пространства Польши, подчеркнули в Оперативном командовании Минобороны республики.

В середине прошлого месяца польская ПВО засекла в воздушном пространстве наблюдательный зонд, двигавшийся со стороны Белоруссии. «Радиолокационный контакт был потерян под Рыпином. Командующий оперативным штабом принял решение задействовать дежурные силы территориальной обороны для поиска объекта», — говорилось в сообщении Минобороны Польши.