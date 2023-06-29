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Путин в Дербенте вспомнил, как посоветовал Керимову «заняться родиной»

Путин в ходе визита в Дербент вспомнил о разговоре с Керимовым: родиной займись
В течение последних лет в Дербенте при поддержке Керимова ведется реконструкция. Путин во время визита в город вспомнил, как сказал ему: «Родиной займись»
Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов
Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин во время визита в Дербент посетил парк, где в июле прошлого года открыли мультимедийный фонтан при поддержке сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, и вспомнил разговор с последним.

«Он делает это с удовольствием. Я помню наш разговор несколько лет назад, когда Сулейман подошел <...> я говорю: родиной займись <...> от души», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Керимов родился в 1966 году в Дербенте. В течение последних нескольких лет при его поддержке в городе активно ведется реконструкция. Так, в июле прошлого года «РИА Дагестан» писало о том, что при поддержке Керимова городские власти провели благоустройство парка имени поэта Низами Гянджеви и построили там музей, библиотеку, смотровую башню и детский городок.

В парке также открылся самый большой в России мультимедийный фонтан. Проект финансировался Сбербанком. На церемонии открытия глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил за участие в развитии города в том числе Керимова. 

По оценкам Forbes, состояние Керимова и его семьи в 2023 году составило $10,5 млрд. Семья Сулеймана Керимова контролировала золотодобывающую компанию «Полюс» (76,3%). В апреле накануне сообщений о включении сына сенатор Саида в санкционный список ЕС Керимов-младший снизил свою долю в компании до 46,35%. В мае он пожертвовал свою оставшуюся долю Фонду поддержки исламских организаций.

В 2018 году Керимов был внесен Минфином США в санкционный список SDN, означающий полную изоляцию от американской финансовой системы и международных долларовых расчетов. В марте прошлого года он также попал под санкции ЕС. Тогда же Соединенные Штаты включили Керимова в список лиц, санкционный контроль за которыми ведется в приоритетном режиме.

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