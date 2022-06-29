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Военная операция на Украине ,  
0 

Пушилин объяснил обмен пленных с «Азовстали»

Денис Пушилин
Денис Пушилин (Фото: Николай Тришин / ТАСС)

Обмен пленными с Украиной состоялся, домой вернулись 144 военнослужащих России и ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. Ранее об обмене заявило Главное управление разведки Минобороны Украины, указав, что в число вернувшихся из плена попали сдавшиеся с комбината «Азовсталь» и бойцы нацбатальона «Азов» (его символика признана в России экстремистской и запрещена).

«Наша основная задача — спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации. У врага оказались очень ценные военнослужащие», — написал Пушилин.

По его словам, Украине передали пленных, большинство из которых ранены, «несколько из них — рядовые националистических батальонов».

Материал дополняется

Теги
Денис Пушилин батальон Азов Азовсталь

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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