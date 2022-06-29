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Война санкций ,  

Генконсул назвал непродуманным отказ Осло пропустить грузы на Шпицберген

Фото: Анна Филипова / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Анна Филипова / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Власти Норвегии не продумали до конца последствия своего решения отказать в пропуске российских грузов на Шпицберген, заявил генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин.

«Очевидно, Осло просто недостаточно хорошо подумал над тем, что. запрещая сухопутный транзит, Норвегия в том числе запрещает допуск грузов на Шпицберген, что, по сути, косвенно нарушает дух договора о Шпицберге 2020 года, где прописан принцип недискриминации предоставления грузов, в том числе гражданам, юрлицам договаривающихся сторон на Шпицбергене», — сказал Гущин в эфире телеканала «Россия 24».

На вопрос о реакции России генконсул ответил, что не хотел бы спекулировать на эту тему, но ответ на действия Норвегии, по его словам, будет дан адекватный.

«Я думаю, может быть, не продумали до конца все последствия, но наша задача в том, чтобы напомнить Норвегии о ее обязательствах по договору о Шпицбергене», — добавил он.

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Материал дополняется.

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Шпицберген Норвегия

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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