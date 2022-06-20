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Военная операция на Украине ,  
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В госорганизациях получат двойную зарплату за командировки в Донбасс

Зарплату в двойном размере смогут получить сотрудники госорганизаций, а также работники других структур, которые участвуют в восстановлении Донбасса и «других территорий»

Сотрудники государственных организацией, командированные на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), будут получать во время командировок двойную заработную плату. Соответствующий документ правительства опубликован на портале официальном портале правовой информации.

«Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территориях ДНР, ЛНР и иных территориях сохраняемая средняя заработная плата <…> выплачивается в рублях в двукратном размере», — говорится в документе.

Решение касается граждан, занимающих в федеральных органах должности, не отнесенные к государственной службе, а также работников организаций и учреждений, подведомственных федеральным органам власти.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Могут рассчитывать на двойную оплату труда и сотрудники других организаций, которые участвуют в восстановлении объектов инфраструктуры Донбасса.

19 мая первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что российские регионы возьмут шефство над районами Донецкой и Луганской народных республик. Например, Ленинградская область пообещала помочь Енакиево в ДНР восстановить детсад и школу. Губернатор Курской области Роман Старовойт хаявил, что регион поможет подготовить к зиме инженерную инфраструктуру, а также займется ремонтом дорог и социальных учреждений в Первомайском районе ДНР. Подмосковье поможет Новоазовскому и Тельмановскому районам ДНР в восстановлении дорог и инфраструктуры, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. О шефстве над теми или иными территориями в ЛНР и ДНР объявили власти Брянской, Нижегородской областей, а также Севастополя.

В Петербурге обещали помочь городу-побратиму Мариуполю. В частности, глава Заксобрания Петербурга Александр Бельский предложил отправить в Мариуполь  в качестве помощи старые городские автобусы. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что власти помогут создать на территории Мариуполя вольеры для бездомных собак.

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Теги
Роман Котерев
Донбасс командировки ДНР ЛНР восстановление

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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